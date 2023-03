Piden una acción conjunta para frenar el accionar de trapitos en barrio Martin

El Concejo tiene varios debates pendientes para este año, entre ellos la regulación de los cuidacoches. Si bien hay tres expedientes presentados sobre el tema, que apuntan a la regulación, y un cuarto que sería ingresado en los próximos días y contempla la prohibición de la actividad, el cuerpo legislativo no ha avanzado aún en la discusión.

El presidente de la comisión de Seguridad, el concejal justicialista Lisandro Cavatorta, consideró que mientras se debaten estas iniciativas en el Palacio Vasallo, el municipio tiene herramientas para actuar y darle respuestas a la gente. Además, diferenció este contexto particular de hechos delictivos en barrio Martin de la situación general de los cuidacoches.

Para el edil de Todos Hacemos Rosario, con la legislación vigente alcanza "para darle un mensaje a la sociedad". En esa línea, pidió un trabajo conjunto entre la Secretaría de Control de la Municipalidad, las fuerzas de seguridad y la Justicia. "Hay que dar una señal clara de que el delito no está permitido en las calles, de que los hechos violentos y extorsivos no están permitidos. Notamos una ausencia del Estado municipal en el control del territorio. No son sólo estos vecinos los que atraviesan por esta coyuntura, pasa en cualquier lugar de Rosario", señaló a La Capital.