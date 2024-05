Picada mortal en Ayacucho y Avenida del Rosario: "Valentín, David y yo merecemos justicia"

Este viernes se realiza la audiencia de apelación de sentencia por la picada mortal en la que murieron en marzo de 2021 David Pizorno y su hijo Valentino de 8 años . Uno de los condenados por ese hecho, Pablo Mancini, pidió que su sanción a 12 años de cárcel por homicidio simple con dolo eventual sea reducida con el argumento de que su auto no fue el que embistió y mató a las víctimas.

Consultada sobre los argumentos esgrimidos por Mancini para solicitar una reducción de pena (el otro condenado fue Germán Schoeller), Díaz consideró: “Pasa lo mismo que con los tira tiros y el que da orden por teléfono. Si bien no participa de la acción, tiene la misma responsabilidad de los que llevan adelante el ataque. En este caso, es exactamente lo mismo. Mancini no nos chocó, pero no lo hizo por una milésima de segundos”.