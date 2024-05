Un automovilista que participó de una picada mortal pide revisar su condena a 12 años de cárcel

Este viernes a las 8, la defensa de Pablo Mancini condenado a 12 años de prisión y 10 de inhabilitación para conducir por haber participado en marzo de 2021 de la picada mortal en donde fallecieron David (42) y Valentino (8) Pizzorno solicitará en una instancia de apelación que se le revoque el dolo eventual y la coautoría del hecho bajo el argumento que su vehículo no impactó contra el Citröen C3 que manejaba una de las víctimas en Avenida del Rosario y Ayacucho. Para la Fiscalía será un debate jurídico en torno al argumento planteado por la defensa de que Mancini no mató. Sin embargo, los fiscales se sostendrán en las pericias del impacto, al considerar que por "el azar" no chocó a más de 134 kilómetros por hora, algo que Germán Schoeller efectuó con su auto un cuarto de fracción de segundo después.