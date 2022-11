Perotti detalló algunas inversiones que se harán para mejorar la seguridad en Rosario

El gobernador anticipó que habrá más agentes, armamento, chalecos y tecnología. Aseguró que la inseguridad y la violencia son problemas en todo el país, no solo en la ciudad

En diálogo con Canal 3, Perotti aseguró que la inseguridad y la violencia no son "problema de Rosario", si no de todo el país. Sostuvo que “Argentina no puede permitir que esto siga ocurriendo en su territorio”.

“Hay que hacer las inversiones necesarias”, resaltó el gobernador. Y abundó: “Antes de fin de año vamos a incorporar más de 1.300 nuevos agentes que se van a sumar mayoritariamente a las ciudades de Rosario y Santa Fe, con suma de armamento, chalecos, tecnología”.

Consultado sobre el comisario Rimoldi, ministro de Seguridad de Santa Fe, sostuvo: "El ministro está en estos momentos participando del Consejo Nacional de Seguridad”. En cuanto a las explicaciones que debió dar el gobierno provincial en materia de seguridad, planteó: “Al que hay que hay que convencer acá principalmente es al vecino”, apuntó.

“La inseguridad es un problema estructural en la provincia de Santa Fe. Algunos no lo quería mostrar o no lo querían ver, consideraban que era estigmatizar a la provincia de Santa Fe”, sostuvo.