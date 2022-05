Pedidos de informes y debate en el Concejo sobre el Viejo Cantero, las cajas y el incendio

Una iniciativa del concejal Miguel Ángel Tessandori y su par de bancada, Valeria Schvartz, pidieron saber si el comedor Copa de Leche Gauchito Gil, ubicado en bulevar Avellaneda 4500 se encuentra dentro de las asociaciones que reciben asistencia periódica del municipio, y si dicho comedor “ha recibido asistencia por medio de cajas de alimentos del Plan Cuidar o cualquier otro”. Además, se consulta “si el Departamento Ejecutivo ha realizado o tiene constancia de denuncias por robo o hurto de cajas de alimentos rotuladas con el logo de la Municipalidad de Rosario” y si así fuera lotes involucrados y actuaciones realizadas.

>> Leer más: Ariel Viejo Cantero y su pareja, imputados al frente de un polirrubro criminal

En tanto que la edila Norma López, del Frente de Todos-PJ y el edil Ariel Cozzoni, de Unite-Un Gol para Rosario, plantearon su necesidad de conocer qué tipo de control posee el municipio para seguir la trazabilidad de los módulos alimentarios correspondientes al Plan Cuidar y si existe algún procedimiento que registre quién o quiénes resultan los destinatarios finales de los mismos. También se pide conocer la modalidad con la que son entregados los módulos alimentarios, “si con la mediación de comedores sociales y/u organizaciones sociales y/o directamente a familias beneficiarias”, la cantidad de beneficiarios que posee actualmente el Plan Cuidar y la cantidad de módulos que se entregan mensualmente. También se pregunta si ante el hallazgo de los módulos alimentarios en el domicilio de bulevar Avellaneda al 4500 se inició algún tipo de investigación o sumario interno en la órbita del Departamento Ejecutivo “a los efectos de determinar algún tipo de responsabilidad y/o irregularidad por el desvío del destino de los mismos”.

También de Tesasandori y Schvartz llegó otro pedido de informes para saber “si en la dependencia de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat sita en Santa Fe 620 se archiva la documentación relacionada a la trazabilidad de las cajas de alimentos entregados por el municipio en el marco del Plan Cuidar y si así fuera se pregunta “si la documentación y/o información relacionada al Plan Cuidar fue afectada por el incendio del 1º de mayo pasado” y el grado y alcance de la información perjudicada. Además, se requiere el listado detallado de la información perdida producto del siniestro del pasado 1º de mayo y se pregunta si otras dependencias pertenecientes a la referida Secretaría también han sufrido estragos de este tipo. Consultan si el Departamento Ejecutivo ha efectuado la denuncia pertinente ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

>>Leer más: Aseguran que el incendio en Desarrollo Humano y Hábitat no afectó documentación relevante

Un debate demorado

La demora en la discusión en el Palacio Vasallo estuvo relacionada con la demora que hubo en comisiones a la hora de dar despacho a los pedidos de informes aprobados ayer. Sobre este manejo de tiempos habló la concejala Norma López. “Llegamos tarde para pedir tres pedidos de informes que han sido debatidos, modificados. Nos cuestionan puntos y comas de los pedidos de informe y los llegamos a votar diez días después cuando ya ni siquiera forman parte de la agenda pública”, lamentó.

Entre otras voces se escuchó desde Ciudad Futura a Caren Tepp, quien pidió “dejar la hipocresía de lado y hablar sin caretas”. Planteó: “El narcotráfico no solamente permea el mercado y a la sociedad, sino que también permeó las propias políticas del Estado. Lo digo de esta manera porque va mucho más allá de poner en cuestión la honestidad de un funcionario o una gestión”. Remarcó: “Una cosa son las referentas territoriales que cada vez que hay una crisis son las primeras en parar la olla y otra son las estructuras que se arman y que muchas veces son utilizadas por los propios partidos políticos durante las campañas electorales para conseguir algo a cambio y eso es lo que tenemos que erradicar”.

En tanto que la concejala Nadia Amalevi, del oficialismo, leyó por su parte un documento donde se explicaba en detalle el trabajo del municipio para distribuir la asistencia alimentaria y pidió “evitar las chicanas políticas” en el marco del debate.

La defensa de Schmuck

Un momento particular se registró este jueves cuando la presidenta del cuerpo, Schmuck, pidió ser relevada del lugar que ocupa y ser escuchada como concejala. Aseguró que el tema de política alimentaria se trabajó mucho desde el Concejo en el marco de la pandemia y que las alusiones a una "política alimentaria poco transparente" se sentía "como si le clavaran un cuchillo". Abundó: “Miren si será transparente que hoy están georreferenciados los comedores, las parroquias, los merenderos y los centros comunitarios. De las 7 mil cajas que se reparten mensualmente, 4 mil las reparte el Estado de forma directa a través de los Centros de Convivencia Barrial o los centros de Salud, hay 3 mil que todavía las reparten las organizaciones". Sostuvo: "Ojalá pudiéramos terminar con esa intermediación”.

En cuanto a las cajas con alimentos halladas en el allanamiento realizado en el hogar del Viejo Cantero, Schmuck sostuvo -tal como ya había hecho el intendente Pablo Javkin- que el municipio presentó toda la información ante la Justicia vinculada a la entrega de ayuda a una organización comunitaria cuyo representante está preso. Reforzó: “El municipio va a estar siempre disponible para aportar todas las pruebas para poder encarcelar a los responsables de la narcocriminalidad. Ahora, inventar no. Vamos con las pruebas, no queramos ensuciar a otros para agrandar una causa cuando ya todos sabemos que debe ir por otro lugar. Se habló de que en el incendio se quemaron las pruebas, estamos en el siglo XXI, hay una nube, todo se sube. Tenemos un tribunal de cuentas que fiscaliza peso por peso la actividad que realiza cada una de las secretarías y también del Concejo”, sostuvo.

>>Leer más: Javkin sobre el incendio en Desarrollo Humano: "Sé cómo operan estas bandas"

“Entiendo la discusión sobre el narcotráfico, pero yo no creo que el narcotráfico permeó todo. A mí no me permeó y estoy segura de que no permeó a ninguno de los concejales ni al intendente ni a ninguno de sus funcionarios. Muchos deben poder decir lo mismo de sus funcionarios nacionales y provinciales, muchos otros no”, subrayó.