Parque Independencia: vecinos vuelven a la carga para relocalizar la pileta olímpica

"Queremos que saquen el vallado y alambrado perimetral y reubiquen la pileta que tienen pensado construir allí donde peligran al menos 18 árboles centenarios. En pleno calentamiento global, lo único que pretenden es quitarnos espacio público y arbolado para explotar ese terreno que será para unos pocos privilegiados", cuestionó Lorena en declaraciones a La Capital, mientras juntaban firmas junto a un grupo compuesto por una veintena de vecinos y vecinas autoconvocados en ese sector del parque Independencia.

La activista sostuvo: "La gente está enojada y resignada y por eso no reacciona, por eso vamos a juntar firmas como ya lo hicimos alguna vez". Al mismo tiempo, aclaró que el vecindario no está en contra de la construcción de una pileta, pero opinó que ese proyecto podría repensarse y reubicarla en otro lugar, sin tener que talar árboles.

"Queremos que saquen ese vallado —insistió—, no estamos en contra de la pileta ni del deporte. Soy nadadora y me parece que es excelente la iniciativa, pero no es el lugar. En la ciudad tenemos piletas olímpicas como (el Club Atlético) Provincial, Central (Carc) y otros lugares para acondicionar como el predio de la ex Rural, que está abandonado", propuso.

"Estamos reclamando espacios verdes, árboles, que representan oxígeno en medio del cambio climático", subrayó para recalcar que no es la primera movida que realizan de estas características pacíficas para visibilizar "la tala indiscriminada que están manejando con la idea de instalar un Mc Donald's y la ampliación y reforma del estadio de Newell's (Coloso Marcelo Bielsa)".

Por su parte, Silvia Molina, voz cantante de la ONG "Protegiendo Nuestros Arboles Rosario" e integrante de la Multisectorial Humedales, aseguró que "desde el año pasado" el municipio "alambró el espacio de madrugada" en lugar de "reubicar" la construcción del natatorio olímpico para evitar la tala de 18 árboles centenarios. "Es lo mismo que un bosque urbano", sentenció la militante.

También comentó que desde enero a agosto de este año se enviaron cartas de intimación al municipio y, ante la falta de respuestas, decidieron iniciar acciones legales que recayeron en el juzgado Civil y Comercial de la 13ª nominación en los Tribunales provinciales en el marco de la ley Nº10.000 de "intereses difusos" por medio del patrocinio de Jorge López Mirosevic. A su vez, cuentan con el apoyo de los concejales Luz Ferradas (Frente Ciudad Futura), Lisandro Cavatorta (Frente de Todos) y Susana Rueda (Frente Progresista).