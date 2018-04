Paritaria: los docentes pasaron a un cuarto intermedio

El gobierno provincial convocó a los sindicatos docentes a una nueva reunión paritaria que se desarrolló en la tarde de ayer en la sede Santa Fe de la Dirección Provincial de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo provincial, y luego de un encuentro en el que dominaron los cruces tensos, las declaraciones fuertes y los ánimos agitados, decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el mediodía de hoy, donde continuarán con las tratativas en el mismo sitio.

Según apuntaron desde el sector docente, la reunión se extendió por más de una hora y media y no hubo una propuesta concreta del gobierno provincial. Simplemente se exhibieron las posturas de cada parte, en un clima de alta temperatura. Para que pueda aparecer una nueva proposición sobre la mesa de negociación, se determinó un cuarto intermedio hasta las 12 de hoy.

Por el gobierno provincial estuvieron presente la ministra de Educación, Claudia Balagué, y el ministro de Trabajo, Julio Genesini; mientras que por Amsafé estuvieron Sonia Alesso y José Testoni, mientras que por Sadop participaron Martín Lucero y Patricia Mounier.

De acuerdo a lo que trascendió, hoy podría aparecer esa oferta que reclaman con urgencia los maestros.

"Estuvimos discutiendo la necesidad de considerar una nueva propuesta, para que pueda ser consultada con los docentes. Mañana (por hoy), tendremos una reunión con los secretarios seccionales, cada uno de los gremios consultará con sus respectivos cuerpo orgánicos. Esperemos que el gobierno tenga una propuesta concreta, porque hasta ahora no hubo nada, no hubo números, se plantearon todos los temas pero no se plantearon números concretos", comentó Alesso, de Amsafé.

Y agregó: "Nosotros hicimos nuestros planteos, el gobierno escuchó, mostró sus argumentos, pero no trasladó nada a una propuesta numérica. No se habló tampoco de descuentos de los días de paro. La predisposición real del gobierno la vamos a ver mañana (por hoy), cuando tengamos que discutir alguna propuesta concreta".

Por su parte, Patricia Mounier de Sadop, confió que "todos seguimos esperando la propuesta del gobierno. Así que tendremos que esperar hasta mañana (por hoy), a las 12. En la reunión expusimos todo lo que venimos planteando, sobre todo que necesitamos que mejoren la propuesta salarial. Vamos a esperar, estamos expectantes".

Con desobligación

Vale recordar que, por la mañana de ayer, desde Amsafé Rosario habían ratificado que el jueves se efectivizará la desobligación que tenían programada, porque entienden que más allá de la conducta de ayer del gobierno, es una forma de manifestarse en contra de una "muestra de autoritarismo manifiesto", con la decisión de la suba salarial por decreto.

"Es una evidente expresión de reprobación hacia las políticas que lleva adelante el gobierno de la provincia", apuntó Teres, al tiempo que se encargó de precisar que en la ciudad de Rosario estarán desobligando a todos sus representados el jueves, desde las 10 hasta las 14.

"El gobierno que quiere reformar y tener un constitución moderna, tiene que saber que el ejercicio de la democracia sindical es una seña de identidad en el gremio docente, que tiene que fortalecer las instituciones", remarcó Teres.

Vale precisar que Amsafé y Sadop, los sindicatos con mayor representación entre maestros y profesores en la provincia, habían rechazado la propuesta salarial que la Casa Gris afirma que llega al 18 por ciento, y los gremios rebajan al 16,8 por ciento. La diferencia es porque el porcentaje propuesto incluye el reajuste por cláusula gatillo por la inflación de 2017.