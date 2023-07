Paritaria docente: Sadop Rosario adelantó que pedirá una actualización salarial del 50%

Paritaria: un escenario electural con nuevo ministro

A diferencia de la última mesa de negociación salarial, en este nuevo encuentro estará Víctor Debloc como ministro de Educación y no Adriana Cantero, con quien los gremios mantuvieron rispideces a la hora de discutir porcentajes y otros requerimientos. En ese sentido, Lucero anticipó: “Siempre vamos a discutir con la intención de alcanzar un acuerdo y que llegue lo más rápido posible para que, de esa manera, los salarios pierdan menos”.

El gremialista sostuvo que desde los gremios docentes siempre se busca el consenso y no el conflicto, pero anticipó que si las condiciones no se presentan favorables no les temblará el pulso para impulsar una medida de fuerza. “Espero que este año haya mayor predisposición de parte del gobierno”, se esperanzó Lucero al mencionar el escenario electoral y otras variables que podrían acercar posiciones y no tener que llegar a tomar medidas de acción directa.

En pocos días más se reabrirá la discusión paritaria del gremio docente en Santa Fe, tal como había sido acordado en marzo pasado. “Seguramente, durante la semana nos convocarán al Ministerio de Trabajo para empezar a discutir sobre el camino que nos queda por recorrer en pos de ordenar lo salarial de aquí en adelante”, señaló.