Paritaria docente: "Llevamos tres meses de discusión y no avanzamos nada"

El dirigente remarcó que "no es casualidad que la Ctera eligiera esta fecha para el paro" y no solo aludió al aniversario del asesinato de Fuentealba. "Estamos enfrentando una política de ajuste brutal del gobierno nacional, como el retiro de fondos para la educación, no hay paritaria nacional docente y la quita del Fondo de Incentivo Docente que es meterle la mano en los bolsillos de cada maestro del país”, sostuvo.