Pablo Javkin: "No podemos permitir que un preso desde una cárcel defina si un chico va a la escuela o no" El intendente pidió protección para "la gente buena que sueña, que ama y que cree". Lo hizo en el acto conmemorativo de la Revolución de Mayo. 25 de mayo 2023

El intendente Pablo Javkin encabezó el acto por el 213 aniversario de la Revolución de Mayo.

El intendente Pablo Javkin aludió este jueves a la situación por la que atraviesa Rosario generada por la violencia narco al señalar que "no podemos permitir que se metan con nuestros chicos, no podemos permitir que un preso desde una cárcel defina si un chico va a la escuela o no, si un docente puede dar clases o no". Lo hizo en el marco del acto conmemorativo del 213º aniversario de la Revolución de Mayo, realizado en el Salón de las Banderas del Monumento.

En ese contexto, el intendente convocó a "encabezar una revolución por la paz, a unirnos para volver a caminar tranquilos por nuestras calles”. En la misma línea, enfatizó: “Quiero ser bien claro en algo: no podemos permitir que se metan con nuestros chicos. No podemos permitir que un preso desde una cárcel defina si un chico va a la escuela o no, si un docente puede dar clases o no. Personas caminando balean una escuela que tiene custodia y no hay ninguna persecución. Amenazan una escuela y demora la investigación, pero mientras tanto la escuela cierra”.

Javkin enfocó su discurso en las balaceras y amenazas que tuvieron como blanco los establecimientos educativos (al menos una docena, según datos aportados desde el Ministerio de Educación). “No habrá paz sin los pibes dentro del aula. Es inadmisible que atenten contra lo más sagrado que tiene que hacer una república: igualar con educación", enfatizó.

"Quiero decirlo hoy 25 de Mayo, día revolucionario, día de valientes, día de aprender la Patria de verdad en los actos escolares. ¿Dónde están los que tienen las armas y tienen que cuidarnos? ¿Dónde más tienen que estar que protegiendo las escuelas y el futuro de los chicos?", remarcó una vez más.

También el titular del Palacio de los Leones volvió a exponer su pensamiento y planteó: "No esperen que afloje, esta ciudad no va a aflojar. Nosotros no vamos a aflojar porque esto se tiene que cortar de raíz. Sabemos levantarnos de las crisis, sabemos resistir con osadía cuando nos abandonan. Y mucho sabemos de exigir lo que nos corresponde", arengó el mandatario. "Vengan a Rosario. No puede ser que la respuesta sean promesas y anuncios que se demoran o nunca llegan. No puede ser que hagan oídos sordos al dolor de las familias. En un día tan importante para nuestra historia como hoy, estamos llamados a luchar por la libertad, como fuimos llamados aquel mayo de 1810 y también hace 40 años cuando nos unimos para recuperar nuestra democracia. Sólo unidos vamos a ser libres. Ése es nuestro mandato", concluyó. Un poco de historia "Una vez más, un día de lluvia como hace 213 años atrás, la Patria reunida ante el manto celeste y blanco festeja el acto en que como pueblo nos hicimos libres", evocó el intendente y reivindicó aquel tiempo en que "las provincias se llamaron unidas al grito del gran continente americano, con Bolívar y San Martín al frente, con Moreno y Castelli escribiendo una historia de ideas, con María Catalina y Manuel Belgrano, y el acto federal de darnos la bandera nacional. Todos somos hijos e hijas de esta historia de lucha". "No hay acto más injusto que alguien decida por nuestra vida y por nuestra libertad. Este Pago de los Arroyos no esperó a tener fundador, ni a estar en planes de nadie para animarse a crecer. No esperó a tener una orden de Buenos Aires para izar la bandera. No esperó a que el mundo llegue a la orilla del Paraná para hacerse puerto y abrirse a cientos de destinos. Hoy vivimos tiempos oscuros, difíciles y necesitamos más que nunca valernos de esa fuerza que nos hizo libres", redobló el titular del Palacio de los Leones. Acompañado por integrantes de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común de la Universidad Nacional de Rosario, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, el diputado nacional Enrique Estévez y el senador provincial por el Departamento Rosario, Miguel Rabbia, entre otras autoridades, Javkin, dijo: "Si reuniéramos en este mismo lugar a aquellos valientes hombres y mujeres del siglo XIX, sé que nos llamarían a encabezar una revolución por la paz, a unirnos para volver a caminar tranquilos por nuestras calles". Y prosiguió: "Esa revolución es la de la gente buena, de corazón noble y manos trabajadoras, que con esperanza sigue llenando las plazas, que levanta las persianas cada mañana, que cuida y educa a nuestros pibes porque confía en su futuro . La gente buena que abre sus casas para poner un comedor, que vive y labura en los barrios que urbanizamos. Que empuja el desarrollo productivo de la Argentina invirtiendo acá, porque apuestan por esta tierra fecunda y siguen con la tradición industrial que marcó a fuego la identidad de la ciudad. Gente buena que sueña, que ama y que cree. Que al miedo y al dolor le opone esfuerzo y esperanza". Tras las palabras del mandatario municipal se procedió a colocar una ofrenda al patriota rosarino Vicente Anastasio Echevarría en el Patio de la Catedral, con la presencia de Gabriela Fernández Díaz, descendiente del prócer.