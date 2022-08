Pablo Javkin, sobre la violencia en Rosario: "En los barrios se sufre lo que se define en las cárceles"

El intendente Pablo Javkin señaló este viernes que los hechos delictivos que se producen en Rosario "en dos o tres meses vamos a descubrir dentro de dos o tres meses que fueron ordenados en un pabellón" y en ese sentido resaltó que " en las calles de la ciudad se sufre lo que define en las cárceles y no lo podemos permitir ".

Pablo Javkin: "No vamos a quedarnos de brazos cruzados ante quienes abandonan a Rosario"

En ese sentido, el titular del Palacio ,de los Leones destacó que "nosotros tenemos que hablarles y darles paz a esos vecinos. Y dársela como se debe, con derechos, con posibilidades de trabajo para nuestros chicos pero también con presencia de las fuerzas que deben cuidarnos. Les aseguro que los hechos que se ven hoy vamos a encontrar dentro dos o tres meses que fueron ordenados desde un pabellón. Entonces, tienen que controlar las cárceles. No pueden ser que la calle domine la calle, que sean un coworking o un home office del delito. Lo vamos a repetir una y otra vez hasta que esto se logre. En las calles se sufre lo que define en las cárceles y no lo podemos permitir".

El intendente también se refirió a los dichos del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Erbetta, quien este jueves señaló que "no podemos tener una provincia sin policía", en alusión a la gran cantidad de uniformados condenados por su vinculación a delitos. En ese sentido, el intendente resaltó que "la deficiencia de la policía es notoria, se lo hemos planteado claramente a las autoridades. Nunca hay una persecución. Y por suerte se está recuperando el policías Sanabria. Pero, ¿cuántas persecuciones más recuerdan? ¿Cuántas actuaciones implican después dar con los autores en forma inmediata? Y eso genera libertad para actuar. Y lo digo con sentido contributivo y por eso más pido más potestades. No es que me crea un superhéroe pero vivo acá, sé lo que se sucede, conozco a los vecinos en cada barrio".

Allí el titular del Ejecutivo municipal volvió a pedir que lo dejen "disponer de cómo se distribuyen las fuerzas de seguridad. Porque el problema se repite en los mismos barrios. Hoy vemos en toda la Argentina hechos como los que vemos todos los días acá. Lo digo para que se entienda que este es un fenómeno nacional. La Argentina no tiene ni penales de máxima seguridad, ni forma de controlar las economías delictivas ni el ingreso de armas. Y cuando esto se extienda vamos a estar en una situación más grave. En ese sentido tal vez lo veamos al presidente hoy en un día importante como es recuperar el tren regional. Tengamos conciencia de que hace falta un acuerdo fuerte y serio de cómo el Estado tiene capacidad para combatir las economías delictivas".

Acerca de si el pedido de autonomía implicaría algún cambio en el día a día de los vecinos, el intendente expresó: "Implicaría que nuestra voz marque lo que ustedes mismos podrían hacer. Porque hoy cualquiera puede predecir dónde se van a producir algunos hechos. Se repiten los barrios, se repiten los lugares y los circuitos de circulación de los lugares donde se atenta".

"Necesitamos una estrategia general de prevención. Y hay que trabajar unidos en esto. Y lo digo sin ninguna especulación política. Escuchen el llamado del arzobispo de Rosario, escuchen el llamado de los familiares de las víctimas de la semana pasada".

Sobre la cantidad de menores asesinados en las últimas semanas, destacó: "Estamos camino a repetir la cifra del peor año. Ese es un dato que no se puede obviar. Pero no es un fenómeno rosarino, pasa en todo el país. Ojo con creer que esto se soluciona desde Buenos diciendo 'bueno, esto es Rosario' y desde acá no exigiendo lo que tenemos que exigir".

Por último, Javkin dijo que este mediodía, tras el acto que se realizará en Cañada de Gómez por la puesta en marcha del tren de cercanía que unirá esa ciudad con Rosario, intentará reunirse con el presidente Alberto Fernández. "No tengo un encuentro programada con el presidente, pero espero poder tener un rato de conversación ahora que lo vamos a ver en el marco de la vuelta del tren de cercanía. Hoy el tema prioritario es muy claro cuál es".