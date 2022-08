Sin medias tintas, el arzobispo, Eduardo Martín, remarcó: "Es hora de que se tomen en serio lo que está pasando y no miren para otro lado"

El arzobispo de la ciudad no es ajeno a esta realidad y adelantó a este diario que el domingo, en la celebración de San Cayetano , rezará por la paz : “Rosario se está desangrando” expresó monseñor Eduardo Martín. “Es hora de que las autoridades se tomen en serio lo que nos está pasando y no miren para otro lado”, subrayó .

Como cada año, el obispo presidirá la procesión y la misa de San Cayetano que será este domingo . Pero esta vez, además de pedir “pan y trabajo” también se hará eco del clamor de la gente y suplicará a Dios por la paz en la ciudad.

Temible violencia

“Quiero poner el acento en la paz porque estamos viviendo una violencia terrible. Es hora de que las autoridades nacionales, provinciales y municipales se sienten a trabajar juntos y se tomen en serio lo que nos está pasando”, manifestó seriamente preocupado por las muertes a manos de sicarios en los barrios, las extorsiones y las amenazas que padecen tantas familias en la ciudad.

“Si esto no se para nos va a arrastrar a todos”, reflexionó ante una realidad que no distingue víctimas. Matan bebés, niños, jóvenes y viejos. La ciudad está viviendo crímenes conmocionantes que lesionan la vida de personas que no se encuentran vinculados con círculos mafiosos, son ciudadanos inocentes que trabajan y transitan la ciudad y encuentran la muerte en medio de las balaceras. Ejemplo de ello fue la chica de 15 años que atendía un local en barrio Triángulo y asistía al Normal 3, identificada como Zoe Romero, y que el miércoles a la noche se encontraba en su domicilio, atendiendo un negocio en Garzón 382, cuando dos hombres llamaron a la puerta y dispararon terminado con su vida.

Otro es el caso de Lucas Vega, un adolescente de 13 años que el lunes pasado perdió la vida cuando un grupo de sicarios le disparó. El chico jugaba en las divisiones infantiles de Central. Y otro es el de la bailarina que recibió un disparo, junto con su madre, cuando esperaba el colectivo.

“Lo que estamos viendo es que se está gestando un Estado dentro del Estado, porque ponen sus propias reglas”, continuó Martín más que preocupado por el futuro de la ciudad.

“¿Cuántos gendarmes hay en la ciudad? ¿Alcanzan? ¿Tienen un plan de trabajo?”, cuestionó con firmeza el obispo, que escucha y conoce a familiares de víctimas de la violencia y sabe del lamento de tantas personas y familias que se ven obligadas a abandonar sus casas y su barrio tras ser extorsionadas y amenazas.

“Mueren adolescentes, bebés y parece que naturalizamos las cosas como si sucedieran en otro lugar del mundo, pero si no lo frenamos nos va a llevar a todos. Necesitamos vivir en paz”, expresó.

Pan para todos

El arzobispo se hizo eco del documento que emitió estos días la Comisión Ejecutiva del Episcopado Argentino con motivo de la celebración de San Cayetano y destacó la necesidad de trabajo y también de salarios que superen la inflación, porque “como reza una canción: no es posible morirse de hambre en esta tierra bendita del pan”, citó.

“Necesitamos estabilidad, no se puede construir sobre arenas movedizas, en ningún orden de la vida. La sociedad necesita sobre todo de la espiritualidad como fundamento sólido para crecer y ese fundamento es el mismo Cristo. Por eso no pierdo la mirada esperanzadora”, concluyó el obispo.

Procesión por la paz, el pan y el trabajo

Este domingo tendrá lugar la tradicional procesión de San Cayetano. El templo se abrirá a la medianoche y habrá misas a cada hora desde las seis de la mañana hasta las 12, y desde las 17 hasta las 21.

A las 15 arrancará la procesión con la imagen del santo desde la puerta del templo, ubicado en Buenos Aires 2150, hasta la plaza Libertad, de Mitre y Pasco. Allí, a las 15.30, tendrá lugar la misa presidida por el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín.

Para esta oportunidad la Conferencia Episcopal Argentina emitió un mensaje donde subraya la necesidad de pedir por el trabajo. “Suplicamos el pan de cada día, como nos enseñó Jesús. El pan que alimenta nuestra vida y que diariamente se hace más inalcanzable a causa de la inflación asfixiante que padecemos y que genera miseria”, subrayaron los obispos, que destacaron la necesidad de diálogo en la búsqueda de soluciones y exigieron que la clase dirigente “esté a la altura de las circunstancias”.