Otra "ñoquiada" de estudiantes universitarios para reclamar por la falta de gas

"Los que piensan que no nos importa nada no conocen a los jóvenes y están desesperanzados"

"La Facultad estuvo más de un año y medio cerrada y las obras necesarias no se hicieron. Venimos haciendo los reclamos pero está terminando el cuatrimestre y todavía no vemos soluciones, no tenemos gas y no podemos comer la cena. Necesitamos que el Rectorado apure la solución de estos problemas también", apuntó Lola Piccato, consejera directiva estudiantil de Ingeniería.

En ese sentido, sostuvo: "Estos son problemas importantes, porque dificultan nuestro cursado y se suman a otros problemas que ya tenemos en la Facultad".

Desde la FUR señalaron que son "varias las facultades que están teniendo problemas con el gas y ya hubo reclamos" en otras casas de estudio como ocurrió en Medicina. En el edificio de Pellegrini y Ayacucho, precisamente, precisaron que "los estudiantes que no tienen posibilidad de acceder a la cena".

Eso motivó a la FUR junto a la agrupación estudiantil Alde a realizar una jornada de idénticas características el pasado 31 de mayo en las puertas de Medicina para reclamar por el suministro de gas.