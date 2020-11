"También -agregó la letrada- pedimos que se establezca un registro catastral abierto que permita conocer quiénes son los propietarios de estas tierras", y abundó que "hay una clara violación a los derechos humanos, a la dignidad y a la integridad psicofísica de las personas a partir del desastre ambiental que padecen Rosario y otras zonas".

Araguas se lamentó de que la Justicia local haya actuado "con tardanza. A pesar de la existencia de una resolución por medida cautelar interpuesta ante la Corte Suprema de la Nación, que creó un comité interjurisdiccional en agosto, los incendios fueron in crescendo. Hoy tenemos contabilizados 37 mil focos de incendio en 400 mil hectáreas. Creo que la Justicia penal no va a juzgar a nadie, más allá de haber tomado un montón de declaraciones indagatorias, que por otra parte no tuvieron ningún resultado concreto".

Por último, la abogada de El Paraná no se toca apuntó a la responsabilidad del gobierno de la provincia de Entre Ríos: "Es el que menos vocación de protección del humedal ha tenido".