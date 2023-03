Perotti, sobre el narcotráfico: "Se perdió mucho tiempo en no ver a qué nos enfrentábamos"

En declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8, Perotti lamentó que se haya perdido "mucho tiempo durante muchísimos años en no mostrar la magnitud de lo que enfrentábamos o subestimar lo que estáamos enfrentando. Que se pensara que en Santa Fe no estábamos haciendo bien las cosas ".

En ese sentido, Perotti manifestó su deseo de que "empiece una nueva etapa de consideración nacional hacia Rosario" para luego plantear que "es necesaria una consideración de todas las fuerzas políticas argentinas y la necesaria unidad de acción ante un enemigo de estas características".

Al referirse al desembarco de las fuerzas federales dijo que espera que "puedan tener resultados diferentes. Que no queden cosas aisladas, que podamos tener varias acciones al mismo tiempo. Alcanzar una mayor dinámica con más móviles, con más tecnología", pero también "señales positivas de acciones del Congreso detrás de dotar particularmente a Rosario de una estructura de justicia federal acorde para enfrentar al crimen organizado".

Y reflexionó: "Estas lacras (refiriéndose a las bandas narcos), cuando hay disputas es cuando se frotan las manos. El delito necesita del silencio, de la confrontación de quienes tienen que estar unidos. Ojalá que se puedan trabajar con la designación de jueces y fiscales. Que tengamos tecnología para la Justicia Federal. Ojalá esto sacuda a todos para que cada rosarino pueda sentirse cuidado de otra manera".

Omar Perotti (1).jpg El gobernador Omar Perotti destacó la importancia de las medidas de Nación para pacificar la ciudad de Rosario .

Puntualmente sobre las fuerzas federales, el gobernador fue consultado si los efectivos harán otro tipo de tareas y no se remitirán a pedir documentación de vehículos en lugares dónde no sería tan necesaria su presencia. Allí Perotti defendió ese tipo de operativos: "Yo pondría más en valor lo que es un control de tránsito. Las balaceras, el movimiento de sicarios, los crímenes, se dan mayormente con motos. Ese tipo de controles no es para ver si tienen papeles la motos, sino para ver si van armados. Con alguien armado no podria estar solo un agente de Tránsito".

"Por eso las acciones deben hacerlas las fuerzas federales -continujó el gobernador-. Lo que me procupa no es que haya alguien en una esquina haciendo un control de tránsito. Me procupa que no haya nadie. El delito ha mutado, tienen organización y tecnología. Estamos en un momento donde la presencia es fundamental".

Finalmente, y ante la pregunta de cierre de la entrevista, Perotti dejó abierta la puerta a la posibilidad del uso de las pistolas Taser: "Toda herramienta que permita prevenir y que esté para la defensa de los ciudadanos, utilizada correctamente, es bienvenida".