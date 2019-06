Olla popular frente al Ansés en reclamo de planes sociales

Integrantes de organizaciones sociales, pueblos originarios y barrios independientes realizaban este mediodía una protesta frente a la sede central de la Ansés, en Sarmiento y Rioja, en reclamo por la caída de planes sociales.

Con grandes banderas, cánticos y el malestar a flor de piel, los manifestantes reclamaron la caída de unos 5.000 planes sociales, sobre un total de 7.500 otorgados, de 1.800 pesos cada uno. Para eso cortaron el tránsito, lo que provocó problemas a los automovilistas, ya que para permitir la protesta debió desviarse la circulación a la altura de Laprida y Rioja y en Sarmiento y Santa Fe.

Uno de los referentes de la protesta, Diego Centurión, explicó los motivos del reclamo. "Nos dicen que de los 7.500 planes quedarán 2.500. No tenemos definición. Las decisiones que se toman en Buenos Aires exceden a los referentes territoriales de acá. Llamás a Buenos Aires y nos dicen que no hay presupuesto, pero sí hay presupuesto para pagar la deuda. Te dicen que mandan alimentos a Rosario, pero los que mandan lo hacen cada dos meses. Y encima no mandan leche", indicó.

"Nos quedaremos hasta las 14 -con la realización de una olla popular-. Si no hay respuestas, nos quedaremos hasta el viernes con el corte de tránsito. Pero estamos protestando pacíficamente, venimos en paz. Por eso le decimos a la dirección de Ansés que pueden trabajar normalmente. Lo que le planteamos es que atiendan a la gente", concluyó.