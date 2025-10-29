La detienen por extorsión en redes sociales: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas La Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en barrio La Cerámica donde aprehendió a la presunta responsable. También incautaron teléfonos celulares 29 de octubre 2025 · 07:56hs

Foto: PDI Personal policial monta guardia en la vivienda allanada ayer en una causa judicial por extorsiones.

Una mujer de 26 años fue detenida en barrio La Cerámica acusada por extorsión a un hombre, al que amenazó a través de redes sociales y por vía telefónica con revelar información íntima. Producto de las presiones recibidas, la víctima llegó a transferir unos 200 mil pesos y hasta entregar un televisor de 50 pulgadas.

El allanamiento que derivó en la detención de la presunta responsable de la maniobra delictiva fue realizado por efectivos de la Policía de Investigaciones en el marco de una pesquisa encabezada por el fiscal Carlos Covani de la Unidad de Imputados No Individualizados del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en Siripo al 1400, en barrio La Cerámica, en la zona norte de Rosario. Según fuentes de la investigación, la víctima habría recibido varias amenazas de parte de desconocidos que exigían el pago de dinero y la entrega de bienes materiales, a cambio de no difundir información personal.

detenida por extorsiones Ante esta situación, el denunciante manifestó haber efectuado transferencias por una suma total de $200.000 y el envío de un televisor de 50 pulgadas, producto de las presiones recibidas. A partir de tareas investigativas realizadas por la PDI, se logró identificar a una mujer que estaría implicada en el hecho, motivo por el cual se solicitó la correspondiente orden de allanamiento.

Durante la diligencia, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. La mujer sospechosa de haber cometido el delito tiene 26 años, fue trasladada a sede policial y puesta a disposición del MPA. En el mismo operativo de ayer, que contó con la colaboración del Grupo Táctico Multipropósito (GTM) de la Unidad Regional II, el personal policial también identificó a otras personas.