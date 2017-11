Un inusual episodio violento se dio en la noche del pasado martes en plena avenida Pellegrini. Un grupo de jóvenes se cruzó con un automovilista a la altura de Alem y todos terminaron demorados en la comisaría 2ª. Los chicos denunciaron al hombre por haberlos amenazado y perseguido con un machete.

Según trascendió, los jóvenes salieron la noche del 31 de octubre a festejar el popular evento de Noche de Brujas. En rollers y disfrazados, patinaban por la bicisenda de Pellegrini cuando discutieron con el conductor de una camioneta Renault Kangoo negra.

"Nos salió a correr y nos insultaba al grito de «los voy a matar»", reveló Matías, uno de los afectados por el hecho. Describió que el automovilista se bajó del auto con un machete y los corrió. Todos terminaron detenidos en la comisaría durante 16 horas y fueron liberados.

"Lo empecé a filmar y le sacaba fotos. Me agarró del cuello, me tiró al piso y me decía «filmame»", narró otro de los chicos en diálogo con Canal 3. Minutos después del incidente en Pellegrini y Alem, personal policial se llevó a todos a la comisaría.

Estuvieron dieciséis horas demorados en la seccional de Paraguay al 1100 y, según denunciaron, no les permitieron hacer una llamada a familiares o abogados. Tampoco les dieron agua y se quejaron de las condiciones del arresto. "El olor era nauseabundo, muchos estaban mareados y con ganas de vomitar", contó otro de los jóvenes.