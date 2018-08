"No se sabe quiénes hicieron el relevamiento"

La ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, cuestionó ayer en duros términos a la dirigencia de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) al detallar que "es muy común que el gremio actúe con alguna mala intención". Lo hizo a raíz de la difusión del relevamiento sobre las condiciones edilicias y de servicios en las escuelas rosarinas por parte del sindicato. "Desconocemos qué profesionales lo hicieron", sostuvo antes de señalar que equivale a sólo el 10 por ciento de las instituciones de la ciudad y la región. Por otro lado, la funcionaria remarcó que "Amsafé no puede decidir ninguna desobligación".

Los guarismos se presentarán hoy ante la Regional VI (Echeverría 150), adonde, a partir de las 11, los docentes se manifestarán para solicitar "condiciones de trabajo dignas, con todas las escuelas seguras y sin riesgos". De esta manera, los maestros que se sumen a la marcha liberarán a sus alumnos, de 10 a 14.

Estos datos contrastan con los que brindó la titular de la cartera educativa. Balagué dijo que "en la provincia se invirtieron unos 2.450 millones de pesos para la construcción de nuevos edificios escolares y refacciones en lo que va del año".

Luego, la funcionaria discriminó números de Rosario. "Se hicieron intervenciones ligadas al suministro de gas en 107 establecimientos por 3,5 millones pesos; y se destinaron otros 16,5 millones en 151 escuelas para obras eléctricas".

Por otro lado, destacó que el gobierno provincial direccionó 9 millones para reparar sanitarios, filtraciones de agua y desagües, entre otras tareas.

Si bien reconoció que "alguna escuela podría tener en la actualidad el gas cortado a modo preventivo", dijo que eso no significa que no se dicten clases. "Las actividades no están suspendidas" en ningún colegio, remarcó Balagué para resaltar que "es preocupante que el gremio decida desobligar a los chicos a esta altura del año".

Dura contra Amsafé, añadió: "Lamentablemente nos tiene acostumbrados". Y descerrajó que le resulta "llamativo" que el sindicato exhiba "este relevamiento justo un día antes de la reunión que hoy tendrá el comité mixto de higiene y seguridad", donde se brindarán datos oficiales.