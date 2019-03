No podrán ingresar en la Municipalidad quienes tengan causas por violencia de género

En su último discurso inaugural como intendenta del período de sesiones ordinarias del Concejo, Mónica Fein sorprendió ayer con el anuncio de un decreto que se ajusta al Día Internacional de la Mujer y que prohíbe ingresar a la planta municipal, adquirir chapas de taxis y realizar contratos o pasantías con el municipio a todas aquellas personas que hayan sido condenadas o posean denuncias penales por violencia de género pendientes de resolución. En los restantes 60 minutos hubo varias críticas al gobierno nacional y a los responsables de privatizar el Banco de Santa Fe.

Fue la última vez que Fein recorrió como intendenta el tramo que une el Palacio de los Leones con el Palacio Vasallo. Y esta vez, lo hizo de la mano de un grupo de doce mujeres; cada una de ellas referentes en la lucha social, quienes además fueron acompañadas por dos integrantes del gabinete municipal.

Al llegar al recinto, fue recibida por el presidente del Concejo, Alejandro Rosselló, quien señaló: "En este año tan particular, es importante reafirmar el diálogo y respeto en base a los consensos, porque la sociedad demanda que trabajemos todos juntos".

Tras el protocolo de rigor, el discurso de despedida repasó durante casi 60 minutos varios puntos de la gestión a lo largo de sus ocho años.

Primero hizo un homenaje a Raúl Alfonsín, "que se agiganta con el paso de los años", luego a las Madres de Plaza de Mayo, quienes "con su lucha vencieron al terror y también nos devolvieron la democracia". Así, Fein dedicó un "eterno homenaje a Chiche, Norma, Chicha y todas aquellas a las que se les fue la vida".

Luego hizo un llamado a no caer en "la grieta" y lanzó un mensaje a quien la suceda como intendenta (en particular a los cinco precandidatos que estaban sentados en sus bancas de concejales). "Sea quien sea mi sucesor, recibirá un municipio con las cuentas equilibradas, con la misma planta de empleados públicos que cuando asumí y sin una sola mancha de corrupción en 30 años".

Además, la jefa comunal resaltó que desde lo económico y lo social, el año pasado "seguramente fue el peor que me haya tocado atravesar en ese aspecto. Hemos sostenido un Estado presente al que no se le ocurre cerrar primero los números de las tablas de Excel antes de acompañar a los que no tienen para comer".

Trascartón vino un detallado repaso en políticas de salud, un dato que enfatizó: "Tenemos la tasa de embarazo adolescente más baja de los últimos 30 años, por debajo de la media nacional" y "en siete años no murió una sola mujer por abortos clandestinos"

Antesala del 8M

Al recordar que el "patriarcado está en jaque", Fein se adhirió al paro por el Día Internacional de la Mujer que se conmemora hoy "para seguir gritando Ni Una Menos, Vivas y Libres nos queremos".

Tanto el recinto como las bancas recibieron una primicia al respecto. "Acabo de firmar un decreto que prohíbe el ingreso a la planta municipal, la adquisición de chapas de taxis y la realización de contratos o pasantías a todas aquellas personas que hayan sido condenadas o posean denuncias penales por violencia de género pendientes de resolución".

Luego, enfatizó que "no todas las listas legislativas" tienen paridad de género y ahondó: "En la mayoría de las precandidaturas a cargos ejecutivos, la presencia femenina es prácticamente nula".

Después llegó el turno de la crisis social y económica. "Me duelen los indicadores de la Universidad Católica Argentina (UCA) que nos dicen que más de la mitad de los niños y niñas están inmersos en la pobreza", señaló.

Luego repasó las políticas de capacitación laboral, sostenimiento del empleo, fortalecimiento a ferias y cooperativas para centrarse en el Mercado del Patio, "que no hubiese sido posible sin el Banco Municipal, al que defendimos mientras se privatizaba el Banco Provincial de Santa Fe".

La intendenta recordó además las desavenencias con el gobierno nacional y criticó la carencia de federalismo con la pérdida del Fondo Sojero, subsidios al transporte y Fondo de Obras Menores, al tiempo que volvió a enfatizar que se rehabilitará con recursos propios el Monumento a la Bandera.

"Les aseguro que, esté donde esté, siempre me van a encontrar defendiendo a esta ciudad que amo, en la que crecí, estudié, me casé y aprendí a luchar por los sueños colectivos; la ciudad en la que nacieron y viven mis hijos", enfatizó ante un cerrado aplauso.