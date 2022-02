No habrá inicio de clases: docentes van al paro el miércoles y jueves

Por María Noel Do

Por lo tanto, el inicio del año lectivo, previsto para el primer día hábil de la semana tras el feriados del carnaval, se pospone y, en el caso de no haber una nueva oferta por parte de la provincia, habrá más jornadas de protesta los días 8 y 9 de marzo.

Los docentes nucleados en Amsafé, luego de realizar las asambleas departamentales, rechazaron ayer de plano la oferta salarial convenida por el gobierno provincial de 41,7% en cuatro tramos. Un total de 32.884 docentes participaron de la votación y de esa cantidad 32.343 votos fueron por el rechazo a la oferta salarial del gobierno de Santa Fe.

De este modo, los maestros mostraron su disconformidad con la oferta realizada por el gobierno de Omar Perotti. Gustavo Terés, de Amsafé Rosario, expresó que lo importante es garantizar el paro y la movilización de los docentes. "Será una movilización masiva y contundente de las y los miles de docentes que votaron el rechazo, exigimos una nueva propuesta paritaria y que el gobierno convoque de manera urgente a la discusión", dijo.

El plenario de delegados de Sadop, que agrupa a los de docentes de escuelas de gestión privada, votó el rechazo el viernes. "Teníamos otra expectativa, estuvimos un mes esperando que hubiera una oferta de parte del gobierno de Santa Fe, que se postergó esperando la nacional, y cuando llegó la provincial fue menor. La oferta ha sido totalmente ilógica y eso lleva al conflicto, hoy la responsabilidad es pura y exclusivamente del gobierno provincial y del ministerio de Educación", sentenció Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario.

En un comunicado, Amsafé manifestó que la propuesta está lejos de lo esperado. "El salario de las y los trabajadores de la educación no puede ser la variable de ajuste", indicaron.

El pasado martes, el ministerio de Trabajo provincial propuso a los docentes un incremento salarial para el 2022 del 41,74%, con una revisión en septiembre. El objetivo es pagar el aumento en cuatro cuotas: la primera en marzo, con el 17,5% de aumento, y luego tres cuotas de 8,08% por ciento. Sin embargo, esto no conformó a los y las docentes, que esperaban igualar la oferta de Nación. O por lo menos aproximarse al 50 por ciento de inflación proyectada para este año.

"La voluntad nuestra es trabajar en el diálogo y evaluar alternativas. En particular con el sector docente pensamos que aun en la discrepancia se podría haber seguido el intercambio pero con las clases empezadas. Seguramente se producirán nuevas convocatorias, para lo cual es necesario que las mismas se vayan dando cuando no se estén realizando las medidas de fuerza, porque no resulta ser el mejor clima para conversar sobre posibilidades y aspiraciones", manifestó el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri.

Según el ministro, la oferta propuesta demandará a la provincia 121.000 millones de pesos. “La oferta salarial global representa 121 mil millones de pesos de fondos públicos, de lo que aportan santafesinos y santafesinas y administra el gobierno, no es una cifra menor”. Y agregó que la provincia “no solo tiene que administrar la grilla salarial de todos los trabajadores del Estado, sino que también tiene otras demandas, como los servicios y las obras públicas. Cada movimiento debe contextualizarse y compatibilizarse en este marco”.

Aun así, los gremios de la educación mostraron su disconformidad porque con estas cifras el sueldo no se podrá recuperar de la inflación. Además, señalaron, la cifra es menor a la que cerró la paritaria nacional, de un 45,4%.

"Nuestra expectativa como piso es que la oferta provincial equipare a la nacional", prosiguió Lucero de Sadop, "y los 5 o 6 puntos que le saca la oferta salarial de Nación a Santa Fe hacen que las y los trabajadores de la educación queden a expensas de perder todo lo que se les ha aumentado a causa de la inflación en el primer semestre del año". Agregó que "cada peso que Sadop saca en la paritaria no va al bolsillo del docente, va a la escuela; ese peso va a cuenta de la escuela y es algo que impacta de manera positiva en la cuota, por eso espero que los padres nos acompañen en la lucha".

El rechazo de los maestros fue contundente y generalizado: el 98% votó en contra de la aceptación. Además de estos días de paro, el gremio convocó a los docentes a una movilización el miércoles próximo, a las 10, que comenzará en Oroño y Catamarca, y terminará con un acto en la plaza del Foro.

"Esperamos que nos acompañen en la jornada de lucha, que contemple una recuperación real del salario, que tenga un horizonte de salario mínimo, vital y móvil, y que no haya ningún docente bajo la línea de pobreza; también necesitamos mejoras en las condiciones edilicias de las escuelas, estamos en una situación de emergencia, por el desgobierno del ministerio de Educación, que no solo no da respuesta a las condiciones salariales ni en infraestructura, ni creación de cargos", declaró Terés.

Respecto de la paritaria nacional docente, el pasado lunes, el gobierno nacional definió un incremento del 45,4 %. Se abonará en cuatro tramos: el 21,21% en marzo, 8,08% en junio, 8,08% en agosto y 8,08% en septiembre, y daría un total de 45,46% de aumento anual. Así las cosas, la propuesta nacional contempla que el 1º de marzo el piso salarial de los docentes será de $ 50.000, un 21, 2 % de aumento, llegando el 1º de septiembre a $ 60.000, un 45,5 % de aumento.