El Ministerio de Transporte de la Nación enviará a Rosario 65 millones de pesos en calidad de subsidios para reforzar el alicaído sistema de colectivos local. El desembolso de los fondos se hará en tres cuotas, que irán llegando de aquí a fin de año.

La noticia fue confirmada ayer a La Capital por altas fuentes de la cartera que conduce Guillermo Dietrich, quien en su última visita a la ciudad había anunciado este refuerzo de subsidios pero no había precisado montos ni plazos.

Se prevé que la llegada de este dinero aliviará en parte la crisis por la que está atravesando el sistema de transporte público rosarino, que está en jaque producto de una combinación de variables negativas entre las que se alistan la caída de la cantidad de pasajeros transportados, la suba de los insumos y la poda de los subsidios estatales. A esa coyuntura hay que sumarle la paritaria de los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

De acuerdo al último estudio de costos publicado por el Ente de la Movilidad de Rosario, en junio de este año los subsidios nacionales al transporte de la ciudad fueron algo más de 37 millones de pesos, una cifra que se había mantenido casi estable con lo que había girado en abril de este año.

Paralelamente, el gobierno provincial asignó en junio de este año casi 54 millones y medio de pesos, un monto muy similar al que había girado en abril.

El estudio de costos reveló que el que sí aumentó considerablemente en ese período (abril-junio) fue el Fondo Compensador Municipal, una caja que se integra con parte de lo que se recauda por el estacionamiento medido, las multas y los ingresos de personas al Casino, entre otros ítems.

En efecto, en ese período de tiempo el Fondo Compensador creció un 18,25 por ciento y pasó de 49.569.318 pesos en abril a 58.617.334 pesos.

Respuesta

El anuncio del envío de más subsidios al transporte local por parte de la administración de Mauricio Macri fue adelantado por el ministro de Transporte en los primeros días de este mes, y llegó casi como respuesta a las críticas que había lanzado la intendenta, Mónica Fein. La mandataria local había puesto de relieve una "discriminación" a esta ciudad en comparación con los fondos que recibe Buenos Aires.

"Me parece que Fein, por alguna razón, hay una parte de la película que no la dice. Hoy la ciudad y la provincia de Buenos Aires destinan de su presupuesto al transporte miles de millones de pesos, que antes no ponían. Es muchísimo más de lo que pone la provincia de Santa Fe, y ni hablar de lo que pone la Intendencia de Rosario", había respondido Dietrich por entonces.

Según consignaron ayer voceros de su cartera, el municipio de esta ciudad remitió el miércoles de esta semana toda la documentación que había solicitado Transporte para viabilizar un aumento de los subsidios.

Y en las últimas horas dispuso enviar los 65 millones de pesos extra, que arribarán en tres cuotas. "La intención es firmar la autorización antes de fin de mes para que los envíos comiencen a realizarse y se completen antes de fin de año", explicaron las fuentes consultadas.

Según remarcaron, estos nuevos 65 millones se suman a los 444,84 millones que ya fueron asignados a Rosario para este año.

En un intento por evitar entrar en una confrontación con la administración Fein, Dietrich había destacado a principios de mes que "la provincia de Santa Fe y la Intendencia de Rosario hicieron un esfuerzo este año y destinaron más recursos. Están comprometidos con un mejor transporte público".

Y en ese sentido había anunciado el refuerzo de partidas para aliviar la crisis de los colectivos rosarinos. Un anuncio que ayer tuvo precisiones de montos y período de entrega.