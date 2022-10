Monseñor Martín en El Vaticano: "El Papa me preguntó si había sobrevivido a Rosario"

"Con motivo de mi viaje a Roma, le pedí (al Papa Francisco) una audiencia y él generosamente me la concedió. Lo vi muy bien, de muy buen ánimo a pesar de su problema de rodilla. Hablamos de muchos temas relacionados con la Iglesia y le entregué una imagen de la virgen de Rosario para que nos tenga presente en sus oraciones, sobre todo en este momento dada la situación de violencia y pobreza que vivimos en la ciudad. El se comprometió a hacerlo", contó monseñor Martín en diálogo con el programa "Todos en la Ocho" (LT8).

Al ser consultado puntualmente sobre si habían conversado sobre la situación de violencia e inseguridad por la que atraviesa Rosario, monseñor Martín reveló: "Creo que el Papa está muy al tanto de lo que pasa en Rosario. Si bien no ahondamos mucho en el tema, al principio de la charla me preguntó '¿sobreviste a Rosario? Claro, me lo dijo muy familiarmente".

https://twitter.com/eduardoe_martin/status/1583060183580020739 Gracias Santo Padre por confirmarnos en la fe. pic.twitter.com/PKWlMQqIGA — Mons. Eduardo Martín (@eduardoe_martin) October 20, 2022

El arzobispo rosarino resaltó a continuación "la preocupación y el grado de conciencia que tiene (el Papa) de lo que aquí sucede" y destacó que le solicitó que enviara un mensaje "para que puedan grabarlo para todos los rosarinos y los fieles de la arquidiócesis".

"Yo tengo que fijar la fecha pero él fue muy generoso y me dijo que hablara con el encargado de las cuestiones técnicas. Sobre todo se lo pedí porque estamos viviendo el Año Mariano Arquidiocesano. Son los 250 años de la llegada de la virgen y el lema es 'Ser misioneros por la paz' dada las circunstancia de violencia y de tanta sangre derramada que vive nuestra ciudad, además de pedir por las familias pobres, las que sufren la falta de trabajo, las adicciones".

Monseñor Martín indicó además que no abordaron el tema narcotráfico y explicó: "No había mucho tiempo para charlar y uno va con tantas emociones juntas que hasta me parece que no lo dejé hablar tanto a él".

También recordó que al Papa Francisco lo conoció "allá por el 87 u 88, cuando trabajaba en el Seminario de La Plata y el padre Bergoglio fue a predicar retiro a los seminaristas. Después perdí contacto por años con él pero cuando a mí me hacen obispo en el 2006 él ya era arzobispo de Buenos Aires y allí volvimos a tener un diálogo más fluido".