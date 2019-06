"Me arruinó y tuve que sacar un crédito"

Juan Gómez fue uno de los damnificados que primero hizo la denuncia ayer ante la comisaría 5ª. El hombre habló con LaCapital y contó cómo fue el ardid en el que cayó. "El del negocio me arruinó. Le dejé seis mil pesos por las facturas de API, TGI, agua y gas. Pero como ahora todo me figura impago, tuve que sacar un crédito en el banco para abonar nuevamente. Quiero que me devuelvan la plata", reclamó indignado y con la promesa de colocar afiches con los nombres de los timadores para que se entere todo el barrio Hospitales.

"Iba bastante seguido. Una vez, este hombre me dijo que no tenía servicio. Me propuso que fuera a buscar el comprobante al día siguiente. Después, me dijo que esperara dos días más y, cuando fui por tercera vez, el local estaba cerrado", recordó Gómez.

En su recorrida por el barrio encontró lo que no hubiese querido escuchar. Testimonios de estafados o vecinos que sabían de la mala fama del comerciante.

"Fui al Santa Fe Servicios de al lado y lo comprobé. También al bar de San Martín y Rueda y me lo reconfirmaron, e incluso en una inmobiliaria de la zona. Cada paso que daba me encontraba con alguien que me decía que habían estafado un montón de gente", comenta.

La búsqueda de la víctima siguió por redes sociales. En Facebook publicó sus nombres y hasta se contactó con un sobrino del responsable del local, quien que dijo estar alejado de él por esta misma razón.

"Desde que hice pública mi denuncia, se comunicó gente que me habló de estafas con una chequera de viaje de estudios por 15 mil pesos, otro damnificado por 12 mil pesos y otro caso de 8 mil pesos", enumeró.

El hombre alquila un inmueble y se enteró de la estafa cuando la dueña le advirtió que no había pagado ninguno de los impuestos.