Una multitud copó ayer el Parque Nacional a la Bandera para manifestarse a favor de las dos vidas, la de la mujer y la del niño por nacer. La consigna "con aborto no te voto" fue un mensaje contundente para los candidatos. Los manifestantes lo cantaron y lo mostraron en los carteles. Una de las voces más importantes del acto fue la de Verónica Camargo, la creadora de Ni Una Menos.

Por primera vez, Rosario se convirtió en el punto neurálgico de la lucha contra el aborto en la provincia. Colectivos llenos viajaron desde distintas ciudades para manifestar un fuerte apoyo a la vida de la mujer y el bebé en gestación. Familias, grupos de jóvenes y muchas chicas, todos con pañuelos celestes y banderas argentinas dijeron "sí a la vida" a todo pulmón. Cantaron, bailaron y saltaron frente a un escenario armado en el parque a la Bandera.

El broche fue el abrazo al Monumento a la Bandera que realizaron los manifestantes.

Testimonios y anuncios

En el gran escenario montado para la ocasión una banda puso ritmo a la tarde. Desde allí los coordinadores, que nuclearon a más de 80 organizaciones provida, expresaron: "No votaremos a los candidatos que no defiendan la vida".

A través de los carteles se podían ver las distintas agrupaciones que participaron del acto. También se recogieron firmas y adhesiones para pedir al gobernador Miguel Lifschitz que los funcionarios santafesinos no apoyen la legalización del aborto. Y el grupo Padres Autoconvocados sumó solicitudes para "que la educación sexual respete el ideario de las familias y el de las escuelas, y no se dicte sólo desde la perspectiva de género", señalaron.

En el medio de la tarde festiva, se invitó a subir al escenario a Camargo. La mujer tomó el micrófono y brindó un testimonio conmovedor que acalló a la multitud festiva.

Más tarde, los organizadores anunciaron que seguirá funcionando la línea telefónica 0800-333-1148 para dar contención y atención a mujeres embarazadas en estado de vulnerabilidad, a pesar de que el gobierno nacional acaba de quitar el apoyo económico.

A continuación, los candidatos que estuvieron presentes y se dejaron ver, firmaron un compromiso de defender la vida si salen elegidos en las próximas elecciones.

En la jornada también se realizó una colecta solidaria para un nuevo hogar que recibirá a mujeres con dificultades para llevar su embarazo, que comenzará a funcionar próximamente en Rosario.

Durante la tarde no faltaron los mates compartidos en un clima de fiesta. Había distintos grupos. Se distinguía uno que llevaban delantal blanco. Eran estudiantes de medicina y bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). A su vez hubo médicos que realizaron ecografías en vivo a las mamás embarazadas.

El acto cerró con un gran abrazo al Monumento, que realizaron los manifestantes portando una bandera argentina de más de 500 metros, confeccionada con retazos provenientes de todo el país.

Un lema con origen provida

Una de las voceras de esta movilización fue Verónica Camargo, mamá de Chiara Páez, la joven de 14 años asesinada el 10 de mayo de 2015 a manos de su novio por negarse a interrumpir su embarazo. En el escenario brindó un testimonio conmovedor. "Ni Una Menos tiene un origen provida. Nació por los femicidos y por la violencia contra la mujer, pero lo están utilizando para pedir la legalización del aborto. Lo politizaron", lamentó. "Ni Una Menos nació por la muerte de mi hija y su bebé. La mataron porque ella quiso seguir con su embarazo", aseguró emocionada. "Mi hija tenía 14 años y es verdad que no era un orgullo su embarazo, pero yo la iba a acompañar. El bebé ya estaba en su panza. La solución no era matarlo", continuó. "Voy a defender siempre la vida, las dos vidas, y voy a seguir luchando contra la violencia hacia la mujer y los femicidios", declaró Camargo, ante una fuerte ovación. "Con un color de pañuelo tiñeron la lucha feminista y la desvirtuaron. Están excluyendo a muchas que creemos que defender los derechos de las mujeres no significa terminar con la vida de otro", concluyó.