Más de 50 mil chicos aprendieron sobre cuidado del agua y siguen las actividades en las colonias de vacaciones

El programa Aguas Educa invita a tomar conciencia del valor del agua, su cuidado y la sostenibilidad del ambiente

4 de diciembre 2025 · 11:09hs
El cuidado del agua y el medio ambiente

El cuidado del agua y el medio ambiente, pilares del programa de Aguas Santafesinas.

Aguas Santafesinas (ASSA) culminó el año 2025 con un balance altamente positivo: gracias a esta propuesta educativa, más de 50.000 niños, niñas y adolescentes tomaron conciencia del valor del agua, su cuidado y la sostenibilidad del ambiente.

En paralelo, la empresa lanzó el Programa Educativo de Verano 2025–2026, una propuesta lúdica diseñada para las colonias municipales, provinciales, clubes e instituciones sociales, que busca fortalecer hábitos de uso racional del agua mediante dinámicas recreativas adaptadas para los más pequeños.

Un año de trabajo sostenido

A lo largo de 2025, los capacitadores del programa mantuvieron contacto directo con miles de estudiantes a través de talleres y actividades específicas, reforzando la idea de que el agua es un patrimonio común que requiere compromiso, respeto y cuidado por parte de toda la comunidad.

El programa recibió alumnos de todos los niveles educativos, quienes participaron de las tradicionales visitas a la planta potabilizadora de Rosario. Con contenidos adecuados a cada etapa escolar, estudiantes de más de 400 instituciones conocieron de cerca el proceso de potabilización que realiza Aguas Santafesinas y la complejidad que implica llevar agua segura a cada hogar.

Colonias de vacaciones

Las actividades de verano —que comenzaron esta semana y se desarrollarán hasta febrero— están coordinadas por el equipo de Aguas/Educa junto a los profesores de cada colonia. La propuesta integra juegos, dinámicas grupales y desafíos donde el agua es protagonista, combinando aprendizaje, diversión y conciencia ambiental.

En la jornada inaugural participó la presidenta de la empresa, Renata Ghilotti, quien destacó: “El cuidado del agua comienza con la educación y con acciones cotidianas. Por eso estamos presentes en cada espacio donde haya chicos y chicas para transmitir, de manera lúdica y cercana, la importancia de este recurso vital. Queremos que cada niño se convierta en un multiplicador del mensaje de uso responsable del agua”.

El objetivo de esta iniciativa es promover hábitos de consumo consciente bajo la consigna “cuidar el agua, jugando y aprendiendo entre todos”.

Las propuestas están destinadas a niños y niñas desde los cuatro años, quienes participan por equipos en distintas estaciones recreativas donde el agua se integra como recurso de juego y aprendizaje colaborativo.

Además, Aguas/Educa acompañó durante todo el año a municipios, instituciones públicas y privadas, y organizaciones sociales sin fines de lucro con puestos de hidratación y espacios de difusión en eventos deportivos, culturales y comunitarios realizados en los 15 distritos de la provincia.

Para conocer más sobre las actividades del programa, se pueden consultar sus redes oficiales.

