Quienes duermen en la calle en Rosario son cada vez más jóvenes

“Ha cambiado mucho la población que está en la calle, es más joven y muchos tienen problemas de policonsumo (de sustancias)”, describe el secretario de Desarrollo Humano. “Han roto lazos comunitarios -con su familia, en el barrio- y se vuelcan sobre todo al macrocentro y a la zona de la terminal, donde cartonean o cuidan coches, tratan de sobrevivir a través de economías y circuitos informales, como por ejemplo recolección (de basura)”, amplía el funcionario, que basándose en el último censo sobre personas en situación de calle realizado hace dos años calcula que hoy rondan las 500.

“En la pospandemia vemos otro perfil (de vecinos que se alojan en el espacio público): situaciones de consumo a muy temprana edad, problemas de salud mental, discapacidades, ruptura de lazos sociales y familiares, el desdibujamiento del rol de la escuela que dejó a sectores importantes en estado de vulnerabilidad”, remata e insiste con que la apuesta es integrarlos a través de los dispositivos creados a tal fin (refugios, hostal, casas asistidas). Anunció que para el invierno se reforzarán los equipos.

La mirada desde la sociedad civil

Ximena Ascre es la presidenta de la ONG “Me llaman calle”, formada el año pasado por un grupo de amigos que ya venían trabajando en otras asociaciones similares con la misma población. Hoy son 40 en total los voluntarios que se turnan para realizar semanalmente una recorrida desde Oroño y Córdoba hasta el Monumento a la Bandera. Sólo en ese trayecto dan entre 85 y 100 raciones de alimento, cuenta la mujer de 45 años, que desde los 90 está involucrada con este tipo de ayudas a personas que residen de manera fija o transitoria en veredas, plazas y parques.

Desde su experiencia, observa que son más que en años anteriores. “La situación es espantosa”, califica sin bemoles. “No está ya la figura del hombre mayor que solíamos ver en una esquina, porque no llegan a viejos. No tienen más de 45 años aquellos que vemos consumidos. Hay mucha gente joven, madres muy jovencitas con sus chicos”, insiste Ascre y aclara que la organización no asiste sino que ayuda. “Tratamos de conversar, sobre todo de escuchar y no sofocar. Ese acompañamiento tiene un impacto en algún momento, es un hilo de convivencia externa a la calle”, afirma, aunque reconoce que en muchas oportunidades es complicado el diálogo.

“Me voy encontrando con gente nueva, sobre todo con pibada y con familias o grupos. A veces los ves y después los dejas de ver, creo que van y vienen del centro. La población es fluctuante”, completa. A diferencia de otras organizaciones, “Me llaman calle” hace sus recorridos de los jueves todo el año, no solo en invierno. Cree que la población en esta situación que pulula por el macrocentro no disminuye sino que en verano se desplaza hacia la línea del bajo (de Oroño y el río al Monumento).