Lucho Paladini fue imputado por otros diez casos de estafas

Luis "Lucho" Paladini fue imputado ayer de diez episodios más de estafas con paquetes turísticos. Estos, sumados a los 55 hechos que ya le habían imputado en febrero pasado, hizo que el monto total de la maniobra delictiva que llevó adelante supere los 4 millones de pesos, 70 mil dólares y 1.600 euros. Pese a esto, se fue en libertad.

En febrero le habían dictado dos meses de prisión preventiva que cumplió en Piñero; en abril, tras el pago de 200 mil pesos de fianza, le ordenaron cumplir con una prisión domiciliaria con tobillera electrónica hasta que se realice la audiencia preliminar, donde se resuelve si la causa se eleva o no a juicio oral y público, que no tiene una fecha prevista ya que las denuncias en su contra se siguen sumando.

Ayer, luego de ampliar esa fianza a medio millón de pesos, y de imponerle una serie de reglas de conducta, la Justicia ordenó que Paladini quede libre. Hasta ahora, las intenciones de devolver el dinero a las víctimas, que tanto él como sus abogados manifestaron en febrero, no se tradujeron en una propuesta formal.

En una audiencia presidida por la jueza Irma Bilotta, el fiscal David Carizza imputó a Paladini de 10 casos más de estafa. Le atribuyó haberse hecho pasar por operador o agente de viajes y turismo de la empresa Ticket Center, con sede en Miami, con la que no tenía ningún tipo de vínculo comercial, para vender vuelos, alojamientos, transporte y paquetes turísticos.

Según el fiscal, Paladini imprimía recibos en hojas membretadas con el logo de esa empresa y, de ese modo, fingía solvencia.

En estos diez casos, Paladini había percibido de sus víctimas una suma cercana a los 435 mil pesos y 12 mil dólares. La imputación fue la misma que le realizaron en febrero pasado, después de que se entregó en Fiscalía, cuando le achacaron 55 estafas que en total sumaban 3 millones 700 mil pesos, 58 mil dólares y 1.660 euros.

Su abogado, José Nani, negó que hubieran existido las estafas y habló de un "desaguisado comercial", lo que causó indignación en una sala adjunta desde donde las víctimas seguían por videoconferencia.

En el mismo sentido, Paladini dijo: "Nunca estuvo en mí la idea de una estafa. Yo comercializaba viajes, lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Hay muchísimos pasajeros que han viajado. Evidentemente no pude cumplir con todos los viajes que tenía a futuro: por una cuestión económica me he trabado y es lo que ha llevado a que no pudiera viajar un gran porcentaje de estos viajeros".

En esa oportunidad, el juez José Luis Juárez le impuso una prisión preventiva por el plazo de 60 días, que transitó en la cárcel de Piñero. La medida cautelar vencía en abril, cuando otro juez, Luis María Caterina, le otorgó prisión domiciliaria con tobillera electrónica a cambio del pago de una caución por 200 mil pesos, que hizo mediante la entrega de un automóvil. Ayer, en la misma audiencia en la que le fueron imputadas otras diez estafas cometidas mediante el mismo modus operandi, la jueza Irma Bilotta dio el visto bueno para que Paladini recupere la libertad.

Fue a cambio de que entregara 300 mil pesos más en concepto de fianza —es decir, un total de medio millón de pesos— y que cumpla con ciertas reglas de conducta: no tener ningún tipo de contacto con las víctimas, no salir del país, entregar su pasaporte y acercarse semanalmente a la Oficina de Gestión Judicial para firmar.