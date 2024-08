Los trabajadores gastronómicos advierten una recuperación de la actividad en Rosario

“Este decreto viene a regular el artículo 113 de la Ley de Contratos de Trabajo”, detalló el gremialista y explicó que “ahora las empresas van a tener sustento para no incluir las propinas en las indemnizaciones, que algunos jueces las consideraban, aunque no debía ser así”.

De todas formas, apoyó la medida y celebró las concreciones que expresó el decreto, como el cobro de las propinas electrónicas antes de las 24 horas.

“La propina sigue siendo voluntaria, no obligatoria, o sea que no modifica nada”, aseguró el gremialista. Este monto, al ser una liberalidad de las partes, no debe ser intervenido por el empleador y el trabajador seguirá decidiendo cómo utilizarlo sin la necesidad de informar a los entes recaudatorios: “Nunca hubo mayores problemas, encima ahora no existirá la excusa de la falta de efectivo”, resaltó.

Por otro lado, Ricupero apuntó contra la eliminación de las multas por incorrecto blanqueo laboral de la Ley Bases: “Sin un juicio caro no podemos lograr que la actividad se regule para los trabajadores. Eso no es justo”.

Cómo funcionará el nuevo sistema

A través de decreto 731/2024, el gobierno nacional estableció la posibilidad de recibir propinas a través de medios electrónicos. Vala aclarar que el nuevo sistema no reemplaza la posibilidad de pagarlas en efectivo.

Con esta medida, oficializada mediante el boletín oficial de este miércoles, los comercios gastronómicos, hoteleros y afines, tendrán la obligación de ofrecer medios electrónicos para que los clientes puedan abonar propinas con billeteras digitales.

El texto oficial afirma que las propinas no forman parte de la remuneración del trabajador, por lo que no podrán usarse como base para ajustar salarios ni retenciones.

Las entidades administradoras de tarjetas de débitos, crédito, compra y similares como entidades financieras tampoco podrán realizar cobros sobre este concepto.

En esta línea, se dispuso que las entidades “deberán facilitar a sus clientes la opción de recepción de pago con propina que permita a los consumidores añadir a la cuenta un monto y/o un porcentaje destinado a la gratificación por el servicio, no pudiendo cobrar un arancel adicional por proveer esta facilidad”.

En este sentido, se determinó que los establecimientos deberán proporcionar una cuenta para el uso exclusivo de los empleados, en donde puedan acreditarse las propinas y que deberá cumplir con el requisito de interoperabilidad. Cada grupo de trabajadores tomará la decisión de repartir la propina de forma individual o dividir el monto total entre sí.