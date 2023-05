Los titulares de licencias de taxis aseguran que Uber y Cabify "están haciendo un desastre"

Con esas frases, Iantosca resumió la sensación que tienen los dueños de taxis, al ratificar la marcha que realizarán este martes para protestar por la falta de controles de la Municipalidad frente a lo que definen como un avance de las aplicaciones de transporte, cuyo funcionamiento no está permitido en la ciudad.

Llega un lunes gris, húmedo y con una máxima que no superaría los 15°

>> Leer más: Taxistas denunciaron a la Municipalidad de Rosario por no realizar operativos contra Uber

El referente de Catiltar planteó que “cuando llueve, la aplicación tiene un seguro por el que cobran 500 pesos extra. Y cuando tienen mayor demanda, un viaje de 1.700 pesos pasa a 3.300. Eso es lo que no entendemos los rosarinos y parece que somos autodestructivos. Reconozco que en el sistema de taxis, por virtudes propias y por cuestiones de la economía, tenemos nuestros problemas, pero es más fácil solucionar esas cuestiones que caer en las garras de estas empresas que vienen a arrasar con la economía y a precarizar el trabajo”, afirmó.

Iantosca reveló que la actividad de los taxistas “cayó, por lo menos, un 35 por ciento y está cayendo más. No digo que todo se deba exclusivamente a las aplicaciones. Es un combo explosivo entre la situación económica y las apps que están dando vueltas. Esto pasó en varias ciudades argentinas. Cuando se produce este combo desaparecen los taxis”.

>> Leer más: Taxistas denuncian caída de viajes por la presencia de las aplicaciones y se movilizan para exigir más controles

También mencionó que este fin de semana un vehículo que estaba trabajando con Uber chocó contra un taxi, en Francia y Pellegrini. Las chicas que iban en ese auto dijeron que era un Uber. Los pasajeros no están cubiertos por el seguro. Es una gran mentira decir que las apps tienen seguro. Es totalmente falso. El que está asegurado es el conductor para que Uber no tenga problema, pero los pasajeros no tienen seguro”.

El referente de Catiltar aseguró que los operativos del municipio para combatir la utilización de las aplicaciones, un servicio que es ilegal en Rosario, se fueron diluyendo. “Al principio estábamos contentos porque venían aumentando las remisiones al corralón. Veíamos que el Estado venía tratando de cumplir con las ordenanzas. Pero de repente todo se fue diluyendo. Los funcionarios tienen que hacer un trabajo de inteligencia y buscar a los conductores que usan Uber. No están difícil de hacer. Es algo sencillo, pero siempre hay una excusa para no hacerlo”, lamentó.