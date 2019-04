Los secretos de una mujer alegre

"Soy la egresada más anciana", dice Vicenta Placente con risa franca, uno de los rasgos que la caracteriza. El 5 de agosto cumplirá 94 y el año pasado, como tantas veces antes, viajó sola a Los Angeles (Estados Unidos) para visitar a parte de su familia radicada allí. Es vital por donde se la mire, lúcida, de voz firme, extravertida y con un carácter a prueba de enojos.

"No me gustan las peleas ni las discusiones, para nada. No soy así, prefiero tragar cosas yo que discutir o amargar", cuenta sobre las ventajas de su carácter dispuesto y jovial. Y dice que disfruta de una familia hermosa, que están siempre presentes. No está pendiente del almanaque y toma cada día con todas sus energías con "la cabeza liberada".

"Tengo muchos años, pero no me doy cuenta porque no los siento", dice y vuelve a reír con ganas, como durante toda la entrevista.

Cocinó hasta hace poco y ahora no lo hace sólo porque vive con su hija. Si por ella fuera, seguiría amasando pastas como siempre hizo para las largas mesas familiares, como "buena italiana", festeja. Ahora pinta mandalas y está fascinada con la lectura de Harry Potter.