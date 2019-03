Los profesores universitarios nucleados en Coad resolvieron poner en marcha un plan de lucha que comienza hoy con un paro de dos días. La decisión se dio tras el rechazo masivo a una oferta salarial que, según los docentes, representa una pérdida del 10,5 por ciento del poder adquisitivo. La medida vuelve a dividir las aguas en la comunidad educativa.

El acuerdo paritario de los universitarios comprende de marzo del año pasado a febrero de este año. Coad recordó que en ese lapso se registró el 51,3 por ciento de inflación con una paritaria 2018 que llegaría sólo al 40,8 por ciento.

"Lejos del incremento del 26,3 por ciento necesario, se consolida un 15,8 por ciento sobre el salario de marzo 2018 como oferta correspondiente a la cláusula de revisión, una promesa de blanqueo de la suma remunerativa y no bonificable del 10 por ciento de octubre 2018 junto a otro blanqueo del 15,8 por ciento durante el primer semestre en fecha a acordar", remarcó el comunicado de Coad.

Con unos 1.691 docentes que asistieron a la votación, 1.574 (el 93 por ciento) resolvieron rechazar la oferta salarial y comenzar hoy un paro de 48 horas. El lunes que viene, en tanto, definirán en asamblea los pasos a seguir.

Así, el ciclo lectivo en las universidades y en las escuelas preuniversitarias vuelve a interrumpirse como ya ocurrió en años anteriores.

La medida impactará en las 12 facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y en el Instituto Politécnico, Superior de Comercio y Agrotécnica de Casilda.

Una vez más los paros instalaron una grieta entre padres y comunidad educativa.

"Esperábamos una propuesta superadora del gobierno nacional y una actitud menos beligerante del gremio local, ya que arrancamos el año y están dentro de las 5 mejores paritarias del 2018. No obstante, por más que adelanten porcentajes no acuerdan. El gremio desmerece todo esfuerzo, no así supongo del docente que recibe el dinero y lo alivia", consideró en representación de un grupo de padres del Politécnico, Ricardo Fazzio.

Otras voces apoyan el reclamo docente. Como Cecilia, una de las madres para quien "apoyar la lucha docente es apoyar a nuestros estudiantes. Si resolvieron un paro tendrán sus motivos y priorizamos su bienestar, y por ende el de nuestros hijos. Estamos de acuerdo con las medidas de fuerza, lo estuvimos el año pasado al igual que la toma de escuelas", señaló y consideró "entendible que algunos padres se preocupen por el no dictado de clases, pero siempre hay que ver un poco más allá y analizar si tenemos docentes bien pagos y fondos para buenas condiciones edilicias".

En igual sentido se pronunció René, otra madre del Poli. "El recorte en el presupuesto universitario es realmente preocupante, con un importante deterioro del salario de los profesores", indicó y lamentó la no concurrencia de los alumnos a las Olimpíadas Internacionales de Física, a realizarse en septiembre en Israel. "Se prepararon durante dos años y por falta de fondos del gobierno nacional, quedan afuera", aseguró y advirtió que en los últimos meses la cooperadora escolar tuvo que cubrir gastos que antes los hacía la propia Universidad.

"Los docentes son trabajadores y los apoyo como cualquier otro trabajador", remarcó.

Como contrapartida, Fazzio se reunió el jueves pasado con el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Pablo Domenichini, representando al Grupo de Padres Autoconvocados de la UNR y a los padres de Unfepa (Unión Federal de Padres de Argentina). "Traté de insistir en nuestra propuesta salarial de ajuste trimestral automático en base al índice inflacionario, recibiendo la atención del secretario y su compromiso de evaluarlo", apuntó el referente de parte de los padres de alumnos del Politécnico.

Las opiniones de los padres se vuelven a entrecruzar en un debate álgido. "Apoyamos firmemente la lucha docente", dijo Sergio Alonso y agregó: "Vemos a diario negocios que se cierran, es grave la situación, por lo que es criminal no apoyar la lucha docente".

Para Alonso, uno de los problemas que profundizó el conflicto fue la eliminación de la paritaria nacional por decreto, pese a que una ley establecía su vigencia. "Apoyamos firmemente la lucha docente de todo aquel pueblo trabajador que se siente agredido. Estamos en un Estado de excepción y no de Derecho", confió el padre de un alumno del Politécnico.