Los nuevos créditos hipotecarios no tienen impacto en el mercado inmobiliario de Rosario

Gabriela Ortiz de Urbina, presidenta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), señaló este miércoles que el lanzamiento de esas líneas de facilidades para acceder a una casa “ es una excelente noticia para el mercado, pero también para el ciudadano que alquila" . Analizó: "Hoy, las condiciones económicas tal vez no sean las ideales, no podemos hacer futurología con lo que va a suceder, pero es una decisión importante para todas las familias la compra de una vivienda”.

Con relación a la actualidad del mercado de la compra-venta de propiedades, Ortiz de Urdina señaló: “Desde el 2019 hasta la actualidad, en algunos segmentos los valores en dólares bajaron hasta un 50 por ciento. Se hacen consultas, vemos una reactivación de la economía. La compra de un inmueble es un bien importante y es una de las maneras de ahorro que tiene la sociedad. Se está moviendo y más con el dólar que quedó estancado y no es la manera de ahorro más previsible”.

“Históricamente, cuando aparecieron los créditos hipotecarios las propiedades han aumentado su valor. No quiero hacer futurología, pero estos nuevos créditos podrían hacer que los valores aumenten. El mercado inmobiliario no es ajeno a todo lo que ocurre en Argentina. La sociedad no convalidó cualquier precio del mercado. Los valores bajaron casi un 50 por ciento. Y con estos anuncios de los créditos hipotecarios no modificaron los valores de venta”.

Al respecto de los alquileres, que ya fueron desregulados por completo por el gobierno nacional, la representante del Cocir expuso que el mercado se está reactivando. “Hay mucha más oferta para alquilar. Que haya más inmueble en el mercado locativo hace que haya más competencia. Los valores iniciales de los alquileres no se modificaron o no han subido mucho, porque el mercado no convalidaba los valores que estaban en ese momento. Además se actualizan cada 6 meses con el índice de contrato de locación (ICL) donde está involucrado el salario. Desde el Colegio sugerimos que los ajustes se hagan en forma semestrales con el ICL”.