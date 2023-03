Los detalles de la fiesta sexual que se montó en pleno Rosedal

En el caso del lunes pasado la actriz porno dobló la apuesta. Las redes sociales se inundaron de un video sugerente y provocador. En la tarde, cerca de las 19, esperó a todos sus “fuxers” para que la acompañaran en una nueva “putiaventura”. Y lo hizo nuevamente. “Voy a estar ahí para sacarnos fotitos, besitos, apoyaditas, abrazo, todo lo que quieran. Pueden venir seguidoras también. Voy a sortear para que tres personas puedan venir a coger conmigo”, posteó en sus redes.

Así fue como una gran mayoría de público masculino la rodeó en una suerte de escudo para que Jesy hiciera su rutina sensual. Poca ropa, luego casi nada encima. Pero tal como había prometido hubo un sorteo entre los asistentes para que tres de ellos fueran más tarde a una cita privada con ella en un departamento.

Luego, en un video hot de 7 minutos, hizo un resumen del encuentro: “Estoy acá bañadita, fue todo muy intenso, una de las cosas más fuertes que viví”, relató por redes, para proseguir: “La juntada con seguidores, eran una banda muchos más que en el Monumento a la Bandera. Nadie vino a interrumpir, a lo sumo se asomaba gente que estaba entrenando, me hacían una barrera humana, no había intrusos”. Lo que sigue es una explicación de escenas estilo película condicionada. “En mi disfrute veía arte, cómo disfruté con lo que estaba sucediendo. No tengo palabras para agradecerle al Universo. No tengo palabras para agradecer. Fui muy feliz, gracias Rosario”

Fux tiene miles de seguidores en sus cuentas de las redes sociales, y además ofrece contenidos triple equis por suscripción, packs full, premium, videollamadas, sexting, videos personalizados, lencería y demás servicios. Su acción en Rosario fue subida de inmediato en sus plataformas, además de las decenas de fotos, selfies y videos que sus seguidores le tomaron en el parque Independencia. Hubo de todo, hasta sexo oral al aire libre con uno de los participantes.

Todo aconteció a pocos metros del público que estaba palpitando el partido entre Newell’s Old Boys y San Lorenzo en el Coloso del Parque. Jesy quedó encerrada por sus “fuxers” y no hubo ningún incidente, o pedido de explicación de autoridades locales o provinciales. Lo que luego resultó una curiosidad fue la presencia de un asesor de un diputado nacional del Frente de Todos, que apareció captado por las imágenes en un plano central.

Luego, en sus videos promocionados, Jesy publicó un resumen del encuentro puertas adentro con tres hombres que transmitió en vivo por una red social. Todo contenido para adultos.

Tántrica

¿Quién es “putita espiritual”? En realidad, la joven vestida de encaje y lencería erótica se llama Jesica Mariel Fux, tiene entre 33 años y desde hace un tiempo reciente se radicó en Córdoba, en Capilla del Monte. Su contenido virtual con corte de sexo explícito es comprado y consumido por miles, y trabaja en la plataforma OnlyFans.

Putita Espiritual, uno de sus apodos preferidos, arrastra más de 370 mil seguidores en Twitter y cosecha de a miles en Instagram Su rareza reviste en combinar la meditación, el yoga que practica hace casi una década, el entrenamiento y la elongación con la oferta sexual virtual, o la que concreta y luego registra para producir miles de reproducciones. “La sexualidad es una energía de creación, y esa energía nos conecta espiritualmente. Muchas veces me dicen que “putita espiritual” es un oxímoron. Nada que ver, no son opuestos”, declaró para fundamentar esta combinación para luego ahondar: “Tenía miedo de que mi mensaje espiritual sea desestimado, porque yo también me dedicaba a eso”.

Así, se afirmó a la filosofía tántrica, quien se autopercibe con un gran mundo interior de carácter espiritual.