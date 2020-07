Los representantes de la Federación de Centros Comerciales a cielo abierto y de la Asociación Empresaria de Rosario anunciaron que la gran mayoría de los locales comerciales abrirán sus puertas durante el feriado puente de mañana, para poder hacerle frente a la crítica situación económica que están atravesando en esta etapa de pandemia por el coronavirus.

Si bien los dirigentes locales habían solicitado que esa jornada funcione como un día no laborable, teniendo en cuenta que por las restricciones sanitarias este tramo no podrá tener fines turísticos, lo cierto es que no tuvieron la respuesta esperada de las autoridades. Ese contrapunto generó un escenario de polémica en la ciudad

Con este panorama, mañana habrá atención al público dentro de un fin de semana largo extraño, con rasgos muy particulares. Según lo comunicado, los dueños de negocios le pagarán doble a sus trabajadores. “El viernes abrimos, y se les pagará doble a los empleados. Esperamos una buena convocatoria, que esa jornada nos sirva a todos, y que la población aproveche para realizar compras”, señaló Miguel Rucco, de la Asociación de Comerciantes de calle San Luis.

En este contexto, Rucco resaltó que “no nos parece lógico perder un día de trabajo en esta situación. Por eso, el viernes estarán abiertos todos los negocios del centro, de las peatonales, los de Paseo del Siglo, los de calle San Luis, desde las 9 de la mañana en adelante”.

Por su parte, Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria, reconoció que solicitaron que no sea feriado puente al gobierno nacional para no asumir mayores costos, pero no tuvieron eco. “Es una situación difícil, pero a los trabajadores se les va a pagar doble”, destacó el dirigente.

“Hay una gran caída de la actividad. Estamos en un promedio de un 40 por ciento de facturación en comparación con otros momentos”, recordó Diab.

Con este marco, todo indica que hoy no abrirán sus puertas los negocios, sólo algunos en los barrios, y todas las expectativas de ventas están puestas en la jornada de mañana.