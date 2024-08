Lo que tenés que saber de Rosario Outlet, la feria de descuentos en ropa, calzado e indumentaria

Quiénes. Participarán 18 firmas locales que elaboran en la ciudad vestimentas, calzados y accesorios. Estarán presentes marcas locales como Tibbon, Gufo, Vandalia, Laundry, The Bag Belt, Idrógeno, Frog Small, Hardway, Hardfield, Ringo Store, Sonder, Archie & Reiton, Oassian, This Week, Japón, Sólido Inc, Beckon y Melocotón. Los rubros incluyen indumentaria para adultos y niños, calzado, ropa deportiva y urbana de esta y otras temporadas.

Entrada. La entrada será un bono contribución voluntario de mil pesos, para contribuir con el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. La idea es sumar esfuerzos en el mes de las infancias, mientras en paralelo se desarrolla la campaña solidaria del infulencer Santi Maratea, que también junta fondos para el mismo efector.

Acuerdo. El municipio, por esta exposición, no cobra ningún canon a las empresas locales que expondrán sus productos. La Municipalidad, a través de las Secretaría de Desarrollo Económico y de Cultura, cede el espacio y toda la estructura para que los locales se puedan instalar.

CEC.jpg Desde el jueves, el Centro de Expresiones Contemporáneas albergará a la primera feria de venta de ropa y calzados de marcas rosarinas a precios de fábrica.

Beneficios. El evento ofrecerá una oportunidad única de compra. A los importantes descuentos de las marcas, se le suma que el Banco Municipal de Rosario ofrecerá un 30%, con un tope de reintegro de $8.000, aplicable hasta en dos transacciones por compra y hasta dos compras por cuenta. La promoción incluye además financiación en hasta 6 cuotas sin interés.

Por qué. Leandro Lopérgolo, secretario de Desarrollo Económico y de Empleo de la Municipalidad de Rosario, remarcó que para esta iniciativa “se puso el foco en fábricas de la ciudad, que invierten en esta zona y que generan trabajo genuino acá". Celebró la llegada del "primer outlet de marcas rosarinas”. En declaraciones a LT8, consideró que “Rosario no escapa a la realidad económica que vive el país. Dependiendo del rubro, hay una baja de producción de entre el 16 y 17 por ciento. Somos conscientes de eso y queremos acompañar a los diferentes sectores productivos de la ciudad. Lo hacemos con (el programa) Precios Justos y a través de la línea de inversión para hoteleros y gastronómicos”.

Extras. La invitación incluye poder disfrutar del aire libre a la vera del río, donde habrá foodtrucks, DJs y actividades para las infancias.

Recomendación. Se anticipa una gran afluencia de público en el circuito de compras de marcas de primera línea. Se recomienda asistir con tiempo para recorrer y disfrutar del atractivo de las ofertas y la calidad de las marcas presentes.