Llevan tranquilidad a las familias de los rosarinos varados en el cerro Champaquí

En declaraciones a La Capital, la representante legal de la escuela Nuestra Señora de Pompeya, de San Juan al 5200, Cecilia Sadoux, confirmó que el contingente está compuesto por 56 alumnos de tercer año y 8 adultos, entre los que se encuentra el director del establecimiento, Gerardo Del Campo, junto a siete profesores.

Pese a las dificultades para comunicarse desde una zona que no tiene buena señal inalámbrica (WiFi), Sadoux precisó que en total habría una quincena de alumnos y alumnas que cursan distintos malestares, pero que se priorizó el traslado de cuatro de ellos por "vómitos recurrentes". No obstante, confirmó que ese cuadro gastrointestinal, del cual aún no hay una causa específica, fue tratado por un paramédico en el refugio del Champaquí.

"Hablamos con el director y nos confirmó que el resto está muy bien, esperando para descender a pie, y que si bien la tormenta fue intensa, se encontraban a resguardo en el refugio", comentó Sadoux al tiempo que manifestó que la comunicación "es permanente" entre la escuela, el contingente y los padres de los alumnos, quienes se comunicaron de inmediato con el establecimiento educativo.

"La comunicación es permanente, tanto telefónica como en grupos de WhatsApp, pero es muy difícil producto de que no hay señal de WiFi en altura. Lo cierto es que los padres querían precisiones e hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance", aseguró para agregar que ese cuadro pudo haberse originado por "algo que pueden haber comido, tomado o algún virus, pero no lo podemos afirmar por el momento".

También remarcó que esta excursión suele realizarse todos los años para la misma época, y que es la primera vez que tienen este tipo de inconvenientes en el cerro Champaquí. "Realizamos este viaje todos los años, en esta misma época, porque es una excursión donde se asegura lo que se proponen en cuanto a los aprendizajes, por eso también se preparan y llevan consigo los exámenes médicos correspondientes", apuntó.

Pasadas las 8 de este miércoles, la institución escolar envió un comunicado formal a las familias para explicar lo sucedido y llevar tranquilidad, puesto que los cuatro adolescentes trasladados en helicóptero al hospital de Santa Rosa de Calamuchita se encuentran estables pese al malestar estomacal, el cual es materia de investigación.

En tanto, Sadoux comentó que había otros nueve chicos que esperaban para ser trasladados por un cuadro similar, mientras que el resto de la delegación descendía del refugio vía terrestre y por sus propios medios, con asistencia de profesionales y con clima favorable.