Llega una organización que empodera a la mujer

La Fundación de los Colores trae una nueva propuesta a Rosario: concientizar a las mujeres sobre su potencial a través del aprendizaje de un oficio, en este caso maquillaje profesional y comercialización.

La organización nació hace tres años, ya capacitó a más de 100 mujeres y dicta cursos en 20 localidades de Buenos Aires. En agosto hará lo suyo por primera vez en Rosario y el lugar elegido es barrio Godoy, concretamente en el Centro Educativo Cuatro Vientos.

"Me di cuenta de que a través del maquillaje (que es lo que yo se hacer) se podían curar heridas relacionadas con la autoestima, y a la vez conocer todo lo que uno es capa de emprender", explicó Nathalie Stevens fundadora de la organización y ganadora del último premio "Abanderados de la Argentina Solidaria".

En agosto comenzará el primer curso en Rosario y desde allí buscarán expandirse al interior del país.

"Los cursos son gratuitos y tienen una duración de tres meses. Cada integrante conocerá este oficio y a la vez aprenderá cómo cobrar y armar su emprendimiento", explicó Stevens.

La experiencia de Verónica

La coordinadora de capacitación de la Fundación de Los Colores es Verónica Barbera que fue una de las primeras alumnas de Stevens.

"Desde siempre había trabajando en casas de familia, pero cuando me enteré del curso de maquillaje fui a ver de qué se trataba. Siempre fui muy tímida y todo me daba vergüenza", confesó la mujer.

"En la primera clase me quise morir, porque todo me daba vergüenza y Nathalie me eligió como modelo para un maquillaje. Pero lo peor fue cuando me enfrenté al espejo. Ahí se me removieron muchas cuestiones de mi vida que no tenía resueltas y que no había querido enfrentar", continuó y contó que en ese momento decidió abandonar el curso. "Me daban mucha vergüenza mis manos, que estaban destruidas...", rememoró. Pero, su hija la alentó a continuar, y movida por el deseo de demostrar a su pequeña que ella podía hacer algo distinto en su vida, continuó. No sabía que Nathalie ya la había elegido para que la acompañara a dar una capacitación. Sorprendida dijo que no se sentía capaz, pero lo enfrentó y así comenzó a descubrir facetas de su personalidad que no conocía. Hoy Verónica es la coordinadora de las más de 20 capacitadoras que están dictando cursos en todo Buenos Aires y estuvo en la presentación de la Fundación en Rosario.

"Me cambió la vida. Nunca me hubiera imaginado que yo era capaz de todo esto", confesó con una amplia sonrisa.

A su lado, Nathalie dijo que la historia de Verónica es como la de tantas mujeres que se animan a hacer los cursos de la Fundación.

En cuanto a la salida laboral, Nathalie explicó que la Fundación establece contactos con empresas, que por el Día de la Madre, el Día del Amigo, o alguna fecha especial deciden agasajar a las empleadas, y llaman a la Fundación para que realicen una sesión de maquillaje o que dicten un curso. Sin embargo, esto no significa que se les busque trabajo, sino que "se trata de que ellas mismas puedan autogestionar su emprendimiento", destacó.

La Fundación de los Clores trabaja con organizaciones barriales interesadas en capacitar y empoderar a las mujeres.

En Rosario. Nathalie explica la modalidad del curso a mujeres de Cabín 9.