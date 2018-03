Lifschitz ratificó que la provincia "no hará una nueva oferta salarial a los gremios"

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, se mostró tajante esta mañana al señalar que "no habrá una nueva oferta salarial" tras el rechazo del 18 por ciento en dos tramos, más la aplicación de la cláusula gatillo, por parte de los gremios Amsafé y ATE.

Por qué importa: El gobierno ya había señalado que no habría una nueva propuesta en caso de rechazo. Amsafé dijo que si no convocan a una nueva paritaria irán al paro los días 4 y 5 de abril, mientras que ATE envió una carta al ministro de Gobierno Pablo Farías donde expresa su voluntad de diálogo pero en en el marco de una nueva convocatoria.

Cuestión de fondo: Lifschitz puso como ejemplo la aceptación del gremio UPCN de la propuesta salarial en contraposición a los maestros y recordó que los gremios habían mostrado predisposición a acompañar esa propuesta.

"Nosotros ya habíamos advertido era nuestra última oferta y no habrá una nueva. El lunes en reunión de gabinete vamos a analizar la situación. Hay un gremio grande, como UPCN, que aceptó la propuesta pero no estamos en condiciones de hacer una nueva. Vamos a seguir manteniendo el diálogo abierto con las organismos gremiales pero no hay ninguna chance de variar la propuesta", dijo hoy a los periodistas tras un acto frente al nuevo Espacio de la Memoria, el excentro clandestino La Cuarta.

El gobernador fue más allá y recordó que "cuando concluyeron las reuniones paritarias de la semana pasada había una predisposición de la dirigencia gremial a acompañar y aprobar la propuesta. En algunos lugares no ocurrió eso y evidentemente era difícil que la aprobaran si ni siquiera había una moción de aprobarla".

Cómo sigue: Consultado sobre si los paros anunciados harán mella en el gobierno a punto tal que podría hacer pensar en una revisión de la oferta, Lifschitz indicó: "No, tenemos límites. Hicimos una propuesta superadora como nos habían pedido. Subimos dos puntos lo que habíamos propuesto inicialmente, es lejos la mejor propuesta de la Argentina. Ayer, casualmente estuve con varios gobernadores en Mendoza y todos ofrecían el 17 por ciento, el 15 por ciento, o en en tres tramos".