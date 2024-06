Las universidades van a un paro de 48 horas "ante la falta de respuestas del gobierno"

Embed La FEDUN resolvió paro de 48hs ante la falta de respuesta del gobierno



Esta tarde se realizó un plenario de secretarios generales de la FEDUN, con la participación de gremios de base de todo el país para analizar la continuidad del plan de lucha que se viene llevando adelante. pic.twitter.com/R7bPMtU3BY — Fedun (@FEDUNArgentina) June 7, 2024

Luego del plenario, el secretario general de la Fedun, Daniel Ricci, lamentó que "desde la multitudinaria marcha en la que todos los argentinos y las argentinas se expresaron en defensa de la universidad pública ya pasó más de un mes y aún no tuvimos ninguna respuesta del gobierno”.

“En el último tiempo nuestros salarios siguen deteriorándose mes a mes, ya llevamos perdido más de un 60% de poder adquisitivo frente a la inflación y no vamos a seguir tolerando este deterioro y falta de respeto”, indicó.

"Es por eso que convocamos a este paro de 48 horas y, en caso de no tener respuesta, profundizaremos el plan de lucha y convocaremos a nuevas medidas de fuerza”, advirtió el dirigente sindical.

"No hay solución a la crisis universitaria"

El Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN) anunció un paro de 48 horas para martes 4 y miércoles 5 de junio. La decisión se tomó luego de una reunión este martes con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

En el encuentro, realizado en el marco de la paritaria universitaria, los representantes del gobierno nacional presentaron la misma oferta salarial que los gremios ya habían rechazado, según un comunicado del FSUN.

El anuncio de la nueva medida de fuerza llega al día siguiente de que los rectores universitarios anunciaran un acuerdo por la actualización del 270% en los gastos de funcionamiento. Ese acuerdo, sin embargo, no incluía mejoras en el salario de los profesores.

“No hay solución a la crisis presupuestaria de las universidades si no se resuelve la demanda salarial. Las universidades funcionan con el trabajo de sus docentes y no docentes”, señaló en un comunicado el Frente Sindical, que nuclea a Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Ctera, Fagdut, UDA y Fatun.