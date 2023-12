Las personas con discapacidad marcharán "por el sueño de una Rosario inclusiva"

marcelo moyano 22.jpg Marcelo Moyano, el reconocido músico de la peatonal Córdoba. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Precisamente sobre ese punto, el cantante a quien se puede ver desde hace unos cantando con su guitarra en peatonal Córdoba, destacó: "En ese aspecto falta mucho. Y en Rosario depende de la zona geográfica donde estés. Si estás en el centro tenés accesibilidad, pero hasta un cierto punto porque las calles están muy rotas. Y si te vas a los barrios ves personas con discapacidad que no salen de sus casas con las sillas de ruedas, por ejemplo, porque no cuentan con los medios necesario para hacerlo".

En ese sentido, destacó que "muchos edificios no cuentan con accesibilidad o no tienen rampas" y allí le endilgó culpas al sistema político: "Es que la discapacidad no está en agenda", sentenció.

Sobre su historia recuerda que "siempre quise tocar la guitarra y un amigo me enseñó. No me resultó difícil y hace 30 años que estoy en actividad y desde hace 20 en la peatonal. Estar ahí sirvió para que la gente me conozca. La música siempre fue parte de mi vida".

Cuándo y por qué se instituyó el Día de las Personas con discapacidad

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se celebra todos los 3 de diciembre. Su objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo. Así como también concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.

Las personas con discapacidad constituyen un 15% de la población mundial. Muchas veces este grupo de personas se encuentran con grandes dificultades en la sociedad y con frecuencia son objeto de estigmatización y discriminación. Siguen siendo la minoría más marginada del mundo.