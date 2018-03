Las aulas vuelven hoy a quedar vacías

Los gremios docentes santafesinos comienzan hoy el segundo paro de 48 horas en toda la provincia desde el inicio del ciclo escolar, la semana pasada.

El gobernador Miguel Lifschitz señaló ayer que hay "algún margen" para mejorar la oferta salarial a los maestros.

El mandatario dijo en Canal 5 que la propuesta del 16 por ciento que le hizo la provincia a los docentes es "la mejor del país" y, sin embargo, no la aceptaron.

No obstante, aclaró que "Santa Fe no es una isla y no puede alejarse del contexto nacional".

Los gremios docentes consideraron que el gobierno provincial "se aleja" del camino para llegar a un acuerdo en el marco de la paritaria salarial.

"La culpa de que el conflicto haya empeorado es del gobierno provincial, manteniendo una oferta de aumento que resulta insólita", apuntó el titular del Sadop, Martín Lucero. Y desde Amsafé, Sonia Alesso advirtió que "en lugar de crear más malestar, el gobierno debería estar pensando cómo mejorar su propuesta" de aumento.

Desde hoy, los maestros comienzan un paro por 48 horas. A la huelga se sumóel conjunto de los trabajadores estatales de la provincia nucleados en UPCN y ATE, también disconformes con la propuesta de aumento formalizada el viernes pasado (una suba del 16 por ciento sobre el sueldo de diciembre, a pagar en tres cuotas 7 por ciento en marzo, 4 por ciento en julio y 5 por ciento en el mes de octubre).