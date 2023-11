La viuda del policía asesinado en el Hospital Provincial pidió justicia por el crimen

velorio policia02.jpg Despedida de honor al policía Leoncio Bermúdez. Dolor y reclamo de justicia en medio de un acto emocionante. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Al confirmar que con el policía tenían dos hijas de 12 y 4 años y que su hija mayor estaba en la garita ubicada en el frente del hospital donde trabajaba su marido, Romina relató los momentos previos al asesinato de su pareja.

Explicó que habían acordado que su esposo la buscaría a la niña a la salida de la actividad deportiva de Jiu Jitsu, y que la llevaría al trabajo hasta que ella la pasara a buscar cuando saliera de su trabajo, alrededor de las 22.15. "Mi nena me manda una foto con él, contenta porque conoció el lugar donde tantas horas pasa su papá", recordó Romina en el escrito.

"A las 22.30, me llama y me dice: No sé qué pasó mamá, papá no volvió más", relató la mujer al referirse a un momento en el que, de acuerdo a la investigación, su esposo ya había sido asesinado.

Además, manifestó con profunda tristeza que se arrepiente de haber visto las imágenes donde quedó grabado el crimen de su marido. "Cometí el error de ver el vídeo que está circulando en todos lados y tengo terror de que lo vea mi hija porque lo que me dejó a mí al ver ese video es otra sensación más que dolor", dijo al respecto.

"Él era mi otra mitad, mi compañero, era excelente un padre. No vas a encontrar una persona que hable mal de él", concluyó.

Brutal crimen en el Hospital Provincial

Leoncio Bermúdez, quien trabajaba en el destacamento del Hospital Provincial, fue asesinado el martes poco antes de las 21.30 cuando tuvo que intervenir ante la irrupción de dos hombres armados que ingresaron al nosocomio para rescatar a Gabriel Guillermo Lencina, un preso de la cárcel de Piñero que estaba a punto de recibir el alta médica tras ser tratado por un cuadro de tuberculosis.

Los delincuentes primero se enfrentaron a tiros y golpes con los agentes del Servicio Penitenciario que custodiaban a Lencina, pero como obtuvieron éxito decidieron retirarse corriendo. Cuando llegaron a la puerta de la guardia se cruzaron con Bermúdez, quien literalmente fue fusilado con un balazo en la cabeza. Los homicidas huyeron en un auto que los esperaba sobre calle 1º de Mayo.