La UNR se ubicó entre las universidades del país donde más alumnos se gradúan

Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociales y Económicos de la Fundación Libertad reveló que la Universidad Nacional de Rosario está entre las casas de altos estudios donde más estudiantes de gradúan, con un promedio de 12 egresados por cada 100 alumnos. En el otro extremo, en tanto, se encuentran las universidades Arturo Jauretche y la de Avellaneda, ambas creadas en 2009, y las que no superan un egresado cada 100 alumnos.

El estudio, al que accedió la Capital, revela que en las universidades argentinas "sólo se gradúan seis de cada 100 estudiantes", si se toma en cuenta los claustros públicos y privados.

Así, el trabajo da cuenta de que las universidades públicas que alcanzan el indicador más alto de titulados son la Universidad de Defensa Nacional y la Universidad Nacional de Rosario, con un aproximado de 12 egresados, seguidas por la Universidad de Entre Ríos, con casi 9.

En el otro extremo se encuentran las universidades Arturo Jauretche (0,2) y la de Avellaneda (0,8), ambas creadas en 2009, las cuales no superan el egresado cada 100 alumnos. Le siguen universidades de mayor antigüedad, como la de Jujuy y la de Quilmes, ambas con un promedio de 1,2 egresados.

El trabajo hace una comparación con lo que sucede en países como Brasil y Chile, donde destaca que el número de egresados corresponde a 15 y 14, respectivamente.

"La mayor cantidad de alumnos en relación con la población que presenta nuestro país (455 cada diez mil habitantes) frente a Brasil (390) y Chile (360), no se traduce en una mayor cantidad de graduados, equivalente a 28 cada diez mil habitantes contra 57 de Brasil y 50 de Chile", puntualiza el trabajo de la fundación.

Estudiantes crónicos

Según destacaron los especialistas que realizaron el informe, "estos datos no sorprenden si se tiene en cuenta que, en promedio, el 51 por ciento de los alumnos de las universidades en Argentina no aprueba más de una materia al año. Precisamente, el 35,7 por ciento no aprueba ninguna y el 15,3 por ciento solo una. Además, únicamente el 14,8 por ciento de los estudiantes aprueba seis o más materias, que son las necesarias para hacer la carrera acorde al tiempo teórico", puntualiza el informe.

De acuerdo al informe del Centro de Investigaciones Sociales y Económicos de la Fundación Libertad, las universidades con mayor proporción de alumnos que no aprueban más de una materia al año son: Salta (70,1 por ciento), Jujuy (69,3 por ciento) y Córdoba (66,2 por ciento).

Además, en las dos primeras, más de la mitad de los alumnos no aprueban ninguna materia al año (54,3 por ciento y 55,5 por ciento). Caso contrario, la Universidad de Villa María tiene un 11 por ciento de alumnos que no aprueba ninguna materia al año, seguida por la de Tres de Febrero (18,6 por ciento) y Artes (19,1 por ciento).

Por otro lado, las que presentan un mayor porcentaje de alumnos que aprueban las materias acorde al plan curricular anual son las universidades de Defensa Nacional (37 por ciento), de las Artes (28,7 por ciento) y de Avellaneda (26,1 por ciento). El valor más bajo se lo lleva la Universidad Patagonia San Juan Bosco, con el 4,6 por ciento.