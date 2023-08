Suma críticas la propuesta de aplicar un voucher educativo

“Gratis no hay nada, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Alguien lo tiene que pagar. Hay que cambiar el sistema, porque como está no funciona. Hay un Estado fallido y podemos proponer métodos para que la educación se parezca al mercado”, dijo el diputado nacional y precandidato por La Libertad Avanza en una entrevista de Radio Mitre. Fue en este sentido que propuso que se implemente “un voucher para estudiar y no ser rehén del sistema de adoctrinamiento del Estado”.