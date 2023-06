La solidaridad, protagonista de la cena anual del Banco de Alimentos Rosario

No quiso esperar el paso de la marcha docente: manejó una cuadra por la peatonal Córdoba

Llegó luego el discurso del nuevo presidente del BAR, Jorge Massoud, quien se refirió a la falta de alimentos para un sector vulnerable de la población que cada vez es más grande. "Necesitamos comida, necesitamos recuperar alimentos. Estamos convencidos de que si hay gente que no come es porque no se gestiona bien", dijo y advirtió que en Rosario 6 de cada 10 niños padecen inseguridad alimentaria al tiempo que exhortó a las empresas que pueden donar recursos, a la gente que puede donar su tiempo y a los gobernantes y legisladores, a sumar esfuerzos para cambiar esta realidad.

bar 2.png

Una celebración a la solidaridad

En esta edición, el Banco de Alimentos de Rosario se propuso celebrar la inmensa labor del voluntariado. El concepto estético se basó en la fotografía en blanco y negro y en tonos sepia, en síntonía con el proyecto Inside Out y la intervención con fotografías de rostros de más de 1.500 voluntarios que se realizó en el Museo macro, en los Silos Davis.

En el ingreso al salón, se montó una instalación con reproducciones de obras de la artista rosarina Graciela Sacco (1956 - 2017) de la serie "Bocanada", integrada por fotografías de primeros planos de bocas abiertas de par en par que la artista reprodujo en variedad de medios. A esa bienvenida, se sumó una experiencia inmersiva propuesta con la instalación de una pieza circular suspendida y de grandes dimensiones sobre la que se montaron retratos de los beneficiarios del Banco de Alimentos Rosario y en cuyo interior se proyectaba un paisaje zen en movimiento.

Un grupo integrado por ocho músicos ejecutaron instrumentos antiguos: armonio, guitarras, cuencos de cristal de cuarzo y de metal y gongs, con los que generaban sonidos armónicos.

Dentro del salón se montaron en las mesas imágenes de 10 por 6 metros: retratos en blanco y negro de los voluntarios en las que se los veía realizado acciones vinculadas a su trabajo diario. Toda la ambientación de los diferentes espacios, fue idea y realización de estudio DARK, que se comprometió desde el primer día con BAR.

El apoyo de todos

La organización del evento resaltó que en esta edición tampoco faltó el show principal en el escenario. Esta vez fueron Los Palmae, el grupo integrado por los hijos de Los Palmeras, los que hicieron vibrar a los presentes al ritmo de la cumbia santafesina y convirtieron al evento en una auténtica fiesta.

Una vez más, el Banco de Alimentos Rosario llevó a cabo el evento de recaudación más importante de la Organización. "Sin dudas fue una noche inolvidable que superó las expectativas y permitió posicionar una vez más al BAR como un actor de gran valor para la sociedad, que necesita hoy más que nunca del compromiso de la comunidad. Necesita más aliados estratégicos: más personas, empresas e instituciones que se sumen a su misión", agregaron.

Martha Cura ofreció el servicio de catering. La conducción del evento estuvo a cargo de Sonia Marchesi y Leonardo Farhat, quienes aportaron un toque de entusiasmo y calidez a la noche y finalmente hubo una actuación de Mariquena Del Prado.

Además, se subastaron obras de arte de los fotógrafos argentinos Maxi Oviedo, Betty Gonzalez Llanos, Gabriela Rodriguez, Gustavo Abbate, Vivente Maidana y Noe Torres