La Sociedad Libanesa convoca a una movilización por Virginia Ferreyra y por "Paz para Rosario"

Este jueves, el vicepresidente de la Sociedad Libanesa de Rosario, Ariel Naserala, destacó en declaraciones al programa "Todos en la Ocho", explicó que "venimos muy ocupados con esta tragedia que afecta a la familia de Virginia Ferreyra. Murió su mamá, ella está peleando por su vida. Por eso, hemos asumido como institución un rol para ayudar a la familia y colaborar en esta necesidad que tiene la sociedad rosarina de obtener paz. Y de que los gobiernos provincial y municipal se den por enterados de la catástrofe de seguridad y delictiva que estamos viviendo. Por eso para este sábado convocamos a una concentración en la plaza San Martín, frente a la sede de Gobernación, con la consigna 'Paz para Rosario'. Hemos hecho una difusión importante en redes sociales. Estamos buscando resultados, la sociedad civil espera resultados y es nuestra forma de colaborar con Virginia".

Naserala comentó que en este marco de disputas entre bandas narcocriminales nadie queda exento de convertirse en blanco. "Anoche estábamos en la reunión de comisión directiva y pensábamos que como sociedad abierta tenemos una gran visibilidad. Y pensamos que también podrían amenazarnos a nosotros. Que las mafias de la droga, o las barras drogas diriman sus problemas a los tiros nos obligan a pensar medidas de seguridad extras. Pero no nos importa, hemos asumido este compromiso social porque creemos que las víctimas y sus familiares deben dejar de ser números. Porque cada noticia sobre muertes tapa a la anterior. Es terrible lo que está pasando. Si somos blanco de amenazas veremos qué hacer. Pero no sería raro que nos pase".

Al referirse puntualmente a la movilización del próximo sábado a la mañana frente a la sede de Gobernación, el dirigente de la Sociedad Libanesa expresó: "Buscamos que toda la sociedad acompañe. Ya no es un pedido por Virginia y por su mamá Claudia, quien lamentablemente perdió la vida en ese ataque. Si bien organiza la Sociedad Libanesa nos pusimos en contacto con la agrupación de familiares de víctimas de la inseguridad que hizo el acampe frente a la Municipalidad. Los gobiernos se tienen que hacer cargo y no correr detrás de las tragedias. Pero no le estarían encontrando la vuelta".