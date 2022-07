"Somos descartables, puntos en la mira de una pistola y eso no le importa a nadie"

“Nosotros a veces pensamos que cuando las cosas no nos pasan cerca es porque las víctimas habrán hecho algo malo o que algo raro habrá pasado para que una persona tenga ese final. Pero es un consuelo de tontos, porque cuando te pasa cerca te das cuenta que no es así, porque Claudia y Virginia no hicieron nada malo, sólo estaban esperando un colectivo”, agregó Mónica. La joven, en diálogo con Gachi Santone en “Una tarde perfecta” por LT8 dijo que las víctimas “son una familia de bien, de laburantes. Claudia era una mamá como la mía, Vir una piba más, una laburante en la parte artística en la que se rema todos los días por el esfuerzo que hay que hacer para lograr objetivos”.

>> Leer más: Sigue en estado crítico la joven baleada en zona sur junto a su madre

“No se trata de estar metido o no en algo, no se puede vivir más así, con tantas muertes. Porque aunque Vir salga adelante su madre no la va a poder ver”, dijo Mónica y explicó el motivo de por qué se concentraron en el macrocentro de la ciudad y no en alguna esquina o lugar emblemático. “Podríamos haber ido a la zona sur, donde atacaron a Claudia y Virginia, pero hay muchos de los que están aquí que no conocen ese lugar y con lo que pasó tienen mucho miedo y no se animan. Por eso buscamos una esquina donde no molestar a los ciudadanos que vuelven a esta hora del trabajo a sus casas. Tampoco quisimos ir a la Gobernación, la Municipalidad o la Fiscalía porque no estamos contra nadie, marchamos para pedir que lo que tiene que funcionar funcione. No queremos bajar a un gobernador, a un intendente a nadie. Queremos que funcione lo que tiene que funcionar, que quienes tienen que trabajar por nuestra seguridad trabajen y que la investigación no quede en la nada, que los papeles se mantengan calientes y se busque a los culpables”.

image (18).jpg

Barrio conmovido

“Conocemos que clase de gente era Claudia, su esposo, Virginia. Son queridos por todo el barrio, es gente de bien y hoy estamos viviendo en carne propia una situación que no conoce de límites, un momento en el cual nuestra vida no vale nada, en la que somos piezas de ajedrez que los delincuentes tumban a balazos”, dijo Nicolás, uno de los vecinos del Parque del Mercado que se sumó con angustia a la movilización de anoche en la que las velas ardían en algunas manos, otras sostenían carteles con las fotos de las víctimas del ataque del sábado y otras tantas se ponían rojas de aplaudir reclamando justicia.

Nicolás agregó que “hoy estamos haciendo una marcha por alguien a quien acribillaron a tiros y sólo somos 200, pero cualquier día de semana 40 mil personas llenan un estadio para ver a su equipo de fútbol. Así no vamos a solucionar nada, necesitamos que los responsables de nuestra seguridad se hagan cargo de una vez por todas.”

>> Leer más: Crimen en la parada de colectivos: una disputa entre bandas que deja cadáveres en las calles

En tanto, una mujer que conocía a Claudia del barrio, dijo que “a cualquiera de los que estamos aquí nos podría haber pasado lo que les pasó a ellas. No podemos salir a hacer las compras, a esperar el colectivo, no podemos hacer nada sin miedo. Queremos seguridad ya, necesitamos un puesto policial en la plaza (Rodolfo Walsh) en forma permanente. No queremos más Claudias ni que maten a nuestros hijos.”

Ataque despiadado

Las marchas de ayer fueron en respuesta a lo que ocurrió pocos minutos antes de las 20 del sábado cuando un grupo de personas armadas llegó en dos autos (uno gris y otro negro) hasta Isola y Maestros Santafesinos, en el complejo Parque del Mercado. Entonces algunos de los ocupantes de los vehículos bajaron y comenzaron a disparar contra departamentos del primer y segundo piso de la Torre 11. Tras ello, al menos uno de los maleantes se dio vuelta y tras preguntarles a quienes esperaban los colectivos que en esa esquina finalizan sus recorridos por qué miraban, descargaron una ráfaga de balas sobre ellos.

Así fue que Claudia falleció en el lugar alcanzada por múltiples disparos y Virginia resultó herida por lo que aún está internada en el Hospital de Emergencias en grave estado. También fue herido Fabricio M., quien estaba con amigos en la plazoleta. En la escena, los pesquisas que llegaron poco después, secuestraron más de 40 vainas servidas calibres 40 y 9 milímetros.

“Es una pena lo de Claudia. Pero por ella tenemos que contar lo que pasa acá. Vivimos muertos de miedo. Nosotros andamos ahora por la calle porque están ellos (los policías allanando). Pero una vez que se vayan, esto vuelve a ser «viviendo el peligro». Es venir a la parada del colectivo pensando que te pueden matar para robarte o tan sólo por cuestiones de falopa. Somos gente descartable, un punto en la mira de una pistola. Y eso no le importa a nadie”, sintetizó un vecino la mañana de ayer.

Allanamientos e hipótesis

El vecino dio su sentencia mientras se llevaban adelante una decena de allanamientos ordenados por el fiscal Patricio Saldutti, quien investiga el asesinato de Deldebbio y las tentativas de homicidio de Ferreyra y Fabricio M. A sus órdenes, medio centenar de hombres de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) realizaron requisas en viviendas de Maestros Santafesinos al 4700 e Isola al 300 bis, Berutti al 1800, Hipócrates y Sánchez de Thompson, Colegiales al 2300, y avenida La Plata al 200 (en Villa Gobernador Gálvez). No hubo detenidos por la investigación del hecho aunque dos hombres fueron demorados por otras causas judiciales. Además se secuestraron celulares, un Chevrolet Corsa, dos motos y dinero en efectivo.

>> Leer más: Crimen en la parada del colectivo: "Las autoridades deben analizar qué es lo que no están haciendo bien"

La principal hipótesis para los investigadores y para una vecindad acostumbrada desde hace un par de décadas a la violencia callejera, es que el crimen de Claudia Deldebbio fue el corolario de una venganza en una disputa narco que tiene a todos sus protagonistas presos y condenados y de la cual ella y su hija eran totalmente ajenas.

El epicentro del ataque del sábado fue la Torre 11, en la que residirían personas ligadas a la banda de René “El brujo” Ungaro quien está nuevamente aliado al clan de los hermanos Funes. Del otro lado del imaginario cuadrilátero estarían Milton César y la autodenominada “Banda de Los Millones”. A este cuadro de situación, que opera con la lógica de un juego de mesa de tácticas y estrategias, podría sumarse Brian Ismael “Pocha” Sánchez.

A cada ataque de uno de ellos sobreviene un contragolpe. Y en esa lógica el asesinato de Deldebbio, en territorio dominado por Ungaro, podría ser en la carpeta de los investigadores una réplica por el asesinato de Héctor Nicolás Quinteros, un pibe de 20 años que maniatado de pies y manos y con la boca tapada fue tirado de un auto y ejecutado a tiros el pasado miércoles 20 de julio en Esmeralda al 3800, en tierra de los César. Es decir hechos enmarcados en una venganza narco.

En lo que va del mes, en los barrios Tablada y Parque del Mercado se registraron cinco asesinatos de los 154 homicidios que ocurrieron en 2022 en todo el departamento Rosario. Una cifra que da escalofríos y que es título de todos los medios del país.