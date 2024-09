La sala de pediatría del Hospital Centenario está cerrada hace cuatro años y no se reabrirá

En pandemia no se continuó con el servicio infantil y se concentró la atención en otros hospitales. Cómo afectó a las prácticas de los alumnos de medicina

En plena pandemia de Covid , en 2020, se necesitaron las camas pediátricas del Centenario para atender a los adultos afectados por el virus. Los chicos no estaban entre los más vulnerables en ese momento y por eso la decisión del Ministerio de Salud provincial (a cargo de Sonia Martorano) de concentrar toda la atención en los adultos tenía lógica. Sin embargo, el tiempo pasó y el área pediátrica no volvió a funcionar en ese centro asistencial.

La determinación tuvo impacto a nivel de la formación de los médicos ya que el Centenario es un hospital escuela y allí se preparan a nivel teórico y práctico en pediatría los alumnos de la carrera, y se realizan otras actividades académicas . La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a través de su consejo directivo, hizo varios reclamos al respecto. No obtuvieron respuesta satisfactoria.

La Capital pudo saber que la gestión de Salud, en el actual gobierno de Maximiliano Pullaro, continúa firme con la misma decisión de sus antecesores: el servicio pediátrico del Centenario no se reabrirá.

Para la provincia es un tema cerrado, sin embargo, no opinan lo mismo muchos de los pediatras que estaban trabajando en el Centenario ni el Consejo Directivo de la facultad.

"Qué tristeza haber desarticulado un lugar de aprendizaje y atención a la población pediátrica tan importante en Rosario", comenta una de las seguidoras de la cuenta pediatría_centenario, al igual que una pediatra ya jubilada que acompaña con emoticones que dan cuenta de la pena que le genera la decisión.

Pediatría en el Hospital Centenario: ¿qué pasó en 2020?

Tanto la gestión anterior como la actual de Salud provincial coinciden en que en septiembre de 2020 se hizo un "análisis sanitario" y se tomó la determinación de cerrar la sala de pediatría porque era "imprescindible atender a los adultos en riesgo contagiados de Covid, y los chicos podían derivarse a otros centros más capacitados".

Los pacientes pediátricos empezaron a derivarse al Zona Norte, al Vilela y al centro de salud 36, Suipacha 667, que queda en la zona del Centenario. "Si hay una emergencia de un chico que acude al hospital obviamente se lo atiende y si es necesario se lo traslada a un centro pediátrico especializado. En el caso de las ambulancias, ya está claro desde hace años que el lugar no es el Hospital Centenario si tienen que ingresar a un paciente menor de edad", explicaron.

"Fue una reestructuración y se garantizó la atención de los chicos. El cambio tiene argumentos. Lo que se ofrecía en el Centenario era un servicio sin especialidades, entonces no tenía mucho sentido. Estamos sorprendidos por el reclamo público en redes ya que los pediatras fueron reubicados y las cátedras también", explicaron fuentes vinculadas al área de Salud de la provincia. Los funcionarios no quisieron hablar para no "entrar" en lo que consideran que "ni siquiera es un tema polémico".

El Centenario continúa atendiendo con normalidad en el área de neonatología.

La opinión de la UNR

El decano de la facultad de Ciencias Médicas de la UNR, Jorge Molinas, señaló a este medio que "si bien los alumnos pueden cursar en el Zona Norte, la verdad es que allí hay un espacio más reducido para una cantidad importante de gente".

"La teoría se sigue dando en el Hospital Centenario pero para distintas actividades académicas hay que trasladarse, y eso tiene sus complicaciones. El Consejo Directivo de la facultad pidió en varias oportunidades que se evalúe reabrir la sala de pediatría del Centenario, pero las respuestas fueron negativas".

Actualmente las unidades docentes de pediatría de la ciudad y alrededores están en los hospitales Eva Perón, Vilela, Zona Norte y Provincial, y más allá del cierre de la sala infantil en el Centenario sigue activa una parte de la formación. Quedan profesores nombrados que se ocupan de pediatría. La teoría se da en el Centenario y la práctica se realiza en otras instituciones, explicaron desde la facultad.