La reapertura de La Favorita generará más de 500 puestos de trabajo

Todo esto en el edificio de Sarmiento y Córdoba, patrimonio histórico de la ciudad. Una imponente construcción de 10 mil metros cuadrados, divididos en cinco niveles, que fueron completamente restaurados para recuperar el esplendor de sus pisos y ornamentos.

El secretario de Desarrollo Económico y Empleo del municipio, Sebastián Chale, destacó que la reapertura de la tienda traerá numerosos beneficios para la ciudad, como la rehabilitación de una esquina importante de la peatonal Córdoba y la creación de puestos de trabajo.

El funcionario estimó que el nuevo emprendimiento demandará entre 400 y 500 puestos laborales. "No tenemos el número fino, pero pensamos que los puestos directos rondarán ese número, a lo que hay que sumar los servicios que se contraten en forma externa", explicó.

Chale destacó que se trata de iniciativas que demandan gran cantidad de trabajadores, sobre todo las áreas gastronómicas. "En muchos casos siguen contactando gente, no están aún las plantillas cerradas", sostuvo y consideró que el número final dependerá de la evolución y el volumen del negocio.

"Generalmente pasa que en los primeros 60 a 90 días, estas iniciativas atraen un número altísimo de gente, lo vimos con la inauguración de todos los centros comerciales. Después ese movimiento se estabiliza y llega a una meseta", apuntó y pronosticó "que seguramente con La Favorita pasará lo mismo, sobre todo por la expectativa que genera la reapertura del inmueble".

La esperada reapertura de La Favorita será el próximo viernes. En el nuevo local se podrá encontrar marcas como 1001 Milanesas, Abu Dhabi, Aines Shoes, Alma Dulce Store, Archie Reiton, Barber Blinder, Bold Specialty Coffee, Calderón Salón, Christener Store, Cuantika, Donuts Delicious, D’Ricco, Equus, Farmashop, Fluid, Hardway, Hiper Blanco, iCommerce, Interio, Jeong, Joyeria Work, Lemmys Pizza, Loins & Lomos, Ludoteca, María Magnolia, MN Glass, Mokka, O’assian, Panadería Boutique, Pago Fácil, Parfumerie, Paruolo, Perramus, Positano Vinos, Quiero tenerte verde, Remy, Ringo Store, Río Helados, Royal, Shams Store, Soul Details & Co., Sweet Victorian, Team Sport, This Week, Tokyo & You, Western Union y XL.

Además, el proyecto contará cómo novedad con la primera sala inmersiva permanente de Latinoamérica. Este atractivo suma a La Favorita una propuesta artística y cultural única, con tecnología de punta, sonido envolvente, pantallas de última generación y otros recursos que permitirán a los espectadores interactuar con diferentes contenidos y exposiciones para explorar nuevas percepciones a través del arte.

La Favorita abrirá sus puertas de lunes a sábado, con diferentes horarios según los rubros. Retail y servicios, de 9 a 20; y farmacia, de 8 a 22. El sector gastronómico de la planta baja funcionará de 8 a 20 y el del tercer piso de la tienda, de 9 a 22.

La Favorita abrió sus puertas el 18 de mayo de 1897. En sus inicios era tan solo un modesto local. Pero fue creciendo y le sumaron pisos, ampliaron espacios, acorde fue sumando clientes.

En abril de 1929 inauguraron el emblemático edificio que hoy se erige en esa esquina. La obra lleva la firma de Rafael Candia.

Aunque la tienda se vendió en 1995 y pasó a llamarse Falabella, muchos siguieron diciéndole La Favorita. En junio de 2021 y después de rematar miles de artículos de saldos de la sucursal en una gran subasta online, la tienda cerró sus puertas.

Una despedida

Cuando bajó las persianas, en junio de 2021, la tienda Falabella contaba con una planta estable de 110 empleados, en su mayoría mujeres jóvenes o de mediana edad con hijos a cargo. Además, otro medio centenar de personas se desempeñaba brindando servicios.

En su momento, los ex empleados de la firma pidieron tener prioridad cuando se pusiera en marcha un nuevo emprendimiento en la histórica tienda. Actualmente, la gran mayoría cuenta con empleo. Sólo algunos llevaron su currículum vitae hasta el edificio de Sarmiento y Córdoba buscando probar suerte.

Una de las ex delegadas gremiales de la firma de capitales chilenos explicó que "desde el momento en que cerró la tienda nos quedamos sin trabajo. Por suerte, la mayoría de mis compañeros está ocupado, consiguió otro empleo. Aún así, hubo algunos que me escribieron para ver si sabía cómo contactarlos con el nuevo consorcio. Pero no más que eso", confió.